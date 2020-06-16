За летними верандами в Москве будут следить дроны

После снятия очередных ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, в Москве с 16 июня открываются, в частности, летние веранды кафе и ресторанов. При этом остаются требования соблюдать масочно-перчаточный режим и дистанцию между людьми.



Нарушение этих требований будут фиксировать камеры видеонаблюдения и дроны, сообщили ТАСС в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

Там также рассказали, что у посетителей при передвижении между столиками, а также у работников при обслуживании будут проверять наличие средств индивидуальной защиты.

Также будет проверяться, измеряется ли температура сотрудников кафе и ресторанов, и соблюдается ли социальная дистанция всех присутствующих на верандах.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) будут вправе использовать данные с этих камер видеонаблюдения для составления протоколов на нарушителей режима.

Однако эту информацию частично опровергли в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Там пояснили, что дроны и камеры не предназначены для выявления нарушений масочно-перчаточного режима – они будут использоваться "исключительно для контроля законности размещения летних веранд, а также для контроля соблюдения дистанции при установке столиков кафе", передает РИА Новости.