"У нас есть план В": чемпионат России по регби может изменить формат в случае новой паузы

Федерация регби России может изменить формат проведения регбийного чемпионата России в случае возникновения второй волны пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Центра проведения соревнований ФРР Эдуард Мелкумян.



"Мы формировали календарь таким образом, что в случае возникновения второй волны нам придется его полностью перестраивать. Календарь просчитан таким образом, чтобы оставить окна под перенесенные матчи. Я думаю, что мы справимся и сможем провести регулярный чемпионат до конца года", — заявил функционер на пресс-конференции.

Спортивный директор ФРР Сергей Марков добавил: "У нас есть план B в случае возникновения второй волны. Если коронавирус все же вмешается, то нам придется либо двигать, либо сокращать стадию плей-офф. Все клубы к этому готовы".

Также отмечается, что касается эпидемиологической безопасности участников матчей чемпионата России, то в ФРР отметили, что все регбисты, тренеры и персонал будут проходить тестирование за 24 часа до матча. В случае выявления COVID-19 у регбиста, его команда будет отстранена от участия в матче. Впрочем, на данный момент среди клубов премьер-лиги не выявлено ни одного случая заражения.



"Что же касается зрителей, то мы понимаем рассадку на стадионах, где и сколько человек будут находиться. Нормы безопасности простые — на матчи допускается 10 процентов зрителей, будет соблюдаться дистанция, у зрителей будут проверять температуру, а также наличие масок и перчаток", — заявил председатель правления ФРР Станислав Дружинин.



Напомним, что чемпионат России по регби стартует матчем между "Локомотивом-Пензой" и "ВВА-Подмосковье" в четверг, 18 июня. Отметим, что регбийное первенство России станет первым в стране, стартовавшим после паузы из-за пандемии коронавируса.