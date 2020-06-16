Директор НМИЦ им. Блохина рассказал об особенностях лечения онкобольных в период пандемии

Пандемия коронавируса наложила отпечаток на работу медицинских заведений. Многие пациенты, в том числе и онкобольные, вынуждены были отложить плановые обследования и лечение. Как работал во время пандемии Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Николая Блохина, рассказал его директор, академик Иван Стилиди.

"Проблемы онкологии не отошли на второй план, постановлением правительства помощь онкологическим больным все это время оказывалась и оказывается в полном объеме", – рассказал Стилиди в эфире телеканала "Россия 24". И все же онкологам пришлось "приложить максимум усилий, чтобы продумать все меры для снижения риска заболеваемости коронавирусной инфекцией".

Примерно два месяца Центр работал с пониженной нагрузкой.

"Чуть больше 50 процентов коек было заполнено. Это из-за транспортных ограничений и из-за мер карантина. Мы организовали особым образом поступление наших пациентов в стационар, чтобы предотвратить риск вспышки пандемии уже в самом учреждении", – отметил академик.

Говоря о том, не столкнется ли центр с наплывом пациентов после отмены карантинных мер, Стилиди отметил, что такая проблема есть: вероятно, пациентов станет больше за счет тех, кто не обращался за помощью во время эпидемии. Однако массовых обращений, с которыми онкологическая служба не справилась бы, врач не ожидает.

"Я полагаю, что с некоторой нагрузкой придется работать врачам в поликлиниках, в первичной медицинской помощи, в онкологических диспансерах субъектов федерации, но взрывного характера я не ожидаю", – сказал Стилиди.

По его мнению, такие последствия могли бы проявиться, если бы ограничительные меры продолжали действовать еще три месяца или полгода.

"Сейчас я полагаю, что служба справится с тем потоком пациентов, которые к нам будут обращаться", – заключил академик.

Ранее об особенностях лечения онкобольных в период пандемии COVID-19 рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Минздрава РФ, академик Андрей Каприн.