Мурад Мусаев официально стал главным тренером футбольного "Краснодара"

Российский футбольный специалист Мурад Мусаев официально вступил в должность главного тренера футбольного клуба "Краснодар". Это стало известно после того, как наставник получил необходимую для этого тренерскую лицензию.



Несмотря на то, что всем тренировочным процессом руководил именно Мусаев, до сегодняшнего дня он числился в клубе в качестве старшего тренера. А вот роль главного занимал Сергей Матвеев.



Теперь же, после сдачи вступительного экзамена для обучения на тренерскую лицензию Pro, он был зачислен в академию тренерского мастерства, что дало ему возможность узаконить свою должность главного тренера "быков".

Об этом сообщает официальный сайт краснодарцев.



Напомним, что под руководством Мусаева "Краснодар" после 22 туров занимает третье место в таблице российской премьер-лиги, набрав 41 балл. Столько же очков у "Локомотива", опережающего южан по дополнительным показателям. На девять очков команда отстает от лидирующего "Зенита".



"Краснодару", как и всем остальным команда РПЛ, предстоит провести еще восемь матчей сезона. Первой после паузы встречей для "черно-зеленых" станет домашний поединок против "Динамо", которая запланирован на 21 июня.