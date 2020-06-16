По факту ЧП с гидроциклом на Волге возбуждено уголовное дело

В Тверской области по факту ЧП на Волге возбуждено уголовное дело. 14 июня области во время катания на гидроцикле погибли два жителя региона, в том числе подросток. В настоящий момент на месте инцидента продолжают работать водолазы и сотрудники ГИМС. Расследование продолжается, передает ГТРК "Тверь".

Это видео прислал свидетель трагедии. На кадрах запечатлен момент аварии. Всё случилось молниеносно. По информации СК, на гидроцикле опрокинулся 34-летний мужчина. Вместе с ним на транспортном средстве находились двое детей 13 лет — девочка и мальчик. Благодаря тому, что девочка была в спасательном жилете, она смогла самостоятельно добраться до берега. Однако мальчик и мужчина были одеты только в гидрокостюмы. Об их судьбе все еще ничего неизвестно.

"Специалисты ведут поиски. На акватории работают водолазы, спасатели и сотрудники ГИМС", — рассказал главный инспектор по маломерным судам Тверской области Валерий Чеканов.



Кроме того, для поисков создана оперативная группа. Её представители проводят опрос очевидцев случившегося. Уже известно, что гидроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.



"Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — заявила старший помощник главы Московского МСУТ СК РФ Елена Марковская.