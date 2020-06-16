С лопатой на цветы: прославленный спортсмен назло соседям уничтожил клумбу во дворе

Один из дворов в Хорошевском районе столицы превратился в настоящее поле боя. Уютный палисадник, который на свои деньги обустроила местная жительница, варварски снесли. Причем сделали это вовсе не вандалы, а бывший гандболист сборной России и призер Олимпийских игр Михаил Чипурин со своей женой.

Это не международный турнир по гандболу, и бронзовый призер Олимпийских игр Михаил Чипурин не с мячом, а с лопатой, но зрители напряженно следят за происходящим и снимают все на мобильные телефоны.

Экс-гандболист с упорством, достойным профессионального спортсмена, выкорчевывает цветы. Его супруга тоже демонстрирует отличную физическую форму — махом ноги вышибает деревянную перголу, сопровождая все отборным матом.

Поводом для такого совсем не спортивного поведения стала поилка для птиц. Декоративный прудик решила оборудовать местная жительница Татьяна Неклюдова, которая много лет следит за палисадником. Емкость купила сама, получила разрешение в "Жилищнике". Но Чипурину изменения в ландшафте не понравились, и яму он решил закопать. Землю взял из соседней клумбы с цветами.

"Цветы теперь захоронены, видите, они вот там лежат, он их закопал", — жалуется Татьяна Неклюдова.

Герои скандального ролика — семейство Чипуриных — уже, правда, без лопат, выходят во двор. Свой поступок объясняют страхом за детей. Мол, песочница совсем рядом с местом, определенным под пруд, и играть здесь станет опасно.

"То, что увидели жители дома, я прекрасно понимаю их реакцию на это. Они увидели полоумного, который копает газон. Я их прекрасно понимаю, я полностью с ними согласен. Я изначально всем говорил, что я закопал пруд, чтобы ни один ребенок, упав туда, не сломал бы ни руку, ни ногу, ни шею", — уверяет Михаил Чипурин.

Ради детей старалась и жена. Говорит, деревянная ограда с виноградной лозой закрывает обзор.

- Ребенок убегает, вы видите что-нибудь? Я — нет.

- Не очень красиво ломать ногами!

- Не очень красиво не учитывать мнение других людей. Вы не могли бы очереди дождаться?

А очередь действительно собралась, причем, как из противников Чипуриных, так и из их сторонников.

"То, что там образовали поилку для птиц, это безобидно и утопнуть там точно невозможно", — считает Виктория Ижанова.

Говорили долго, но ни к чему не пришли. Коммунальщики держат нейтралитет, но пообещали восстановить клумбу.

"Цветы — и многолетние, и однолетние — посажены в рамках ежегодного цветочного оформления района. Соответственно, мы восстановим их в ближайшее время", — сообщила Анна Меламуд, инженер отдела благоустройства ГБУ "Жилищник Хорошевского района".

Ущерб, рассказали в "Жилищнике", совсем небольшой. Но дело уже дошло до полиции, соседи написали друг на друга заявления.