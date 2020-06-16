Запад охватила деколонизация: в центре Парижа полиция применила слезоточивый газ

В Париже начались столкновения участников несанкционированного митинга с полицией. В центре города собрались сотни медработников. К ним присоединились профсоюзы и простые жители. Главное требование — обеспечить врачей и фельдшеров необходимыми средствами защиты. Поначалу службы безопасности не вмешивались в происходящее. Но когда радикально настроенная молодежь начала поджигать покрышки и оскорблять стражей порядка, полиция применила слезоточивый газ. Полностью взять ситуацию под контроль пока не удается.

Во Франции продолжается борьба с историческими монументами. Вандалы обливают краской памятники. И это несмотря на заявление президента Эммануэля Макрона о том, что Пятая республика не собирается переписывать историю.

Теперь памятник Генералу Шарлю де Голлю на севере Франции вандалы облили желтой краской. Хулиганы написали на постаменте, что первый президент Пятой республики — сторонник рабства. Власти региона О-де-Франс обещали найти и наказать виновных.

"За несколько дней до годовщины речи 18 июня (произнесенной де Голлем в этот день в 1940 году и давшей толчок движению Сопротивления во время Второй мировой войны), в то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль зажег пламя сопротивления, осквернение этого памятника в Отмоне возмутительно. Это требует серьезного наказания!" – написал в Twitter Хавьер Бертран.

Борьба с памятниками идет не только во Франции. Великобритания тоже разделилась на два лагеря — сторонников и противников исторических монументов. В шотландском Глазго ветераны даже решили объединяться, чтобы защитить от сноса монумент 29-му премьер-министру — Роберту Пилю.

"Необразованные идиоты, — говорит он протестующих защитник памятника. — Они не понимают, что британская история должна быть изучена, а не уничтожена людьми. Они не имеют абсолютно никакого представления о том, что они делают. Они не в состоянии понять другую сторону".

"Я считаю, что перед тем как сносить памятник — нужно провести общественные слушания по этому вопросу. И все должны принять участие, в том числе и темнокожие", — призывает лектор Джон Марки.

Роберт Пиль стоял у истоков создания Консервативной партии. В начале своей карьеры он работал в министерстве колоний. Вероятно, этот факт и стал причиной того, что теперь он превратился в мишень для противников расизма. Сотни сторонников сноса памятника выходили на центральную площадь Глазго и требовали убрать статую из центра города.

Похожего звания "расист" удостоился от британцев и один из самых известных премьер- министров в истории страны — Уинстон Черчилль. Его постамент хулиганы также облили краской. Вступаться за своего именитого предшественника пришлось нынешнему премьеру Борису Джонсону.

"Да, Черчилль был сторонником самых разных взглядов за свою внушительную карьеру. Как это часто бывает, с течением времени менялся, в целом, и он сам. Но я призываю не переписывать историю. Напомню, что Черчилль выступал против расистской тирании и был героем", — подчеркнул в своем воззвании к разуму нации действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Всего в Великобритании под снос могут пойти шесть памятников в разных частях страны. Как это было с королем Леопольдом Вторым в бельгийском Антверпене. Там война с памятниками достигла своего пика. Монументы Леопольду Второму — в центре внимания вандалов после начала демонстрация против расизма и полицейского насилия. Еще один памятник королю облили красной краской в элитной брюссельской коммуне Иксель. Всему виной роль Леопольда Второго в колонизации бассейна реки Конго в конце XIX века.

Активисты припоминают ему жестокие преступления против местного населения, в том числе нанесение увечий. На этом фоне брюссельские власти даже подумывают переименовать одну из центральных магистралей города, носившей имя Леопольда Второго. Правда, судя по публикациям в соцсетях, значительная часть бельгийцев все же не поддерживает волну деколонизации и не понимает, почему они должны стыдиться собственной истории.