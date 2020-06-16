16 июня 202017:44

Биологи: для омоложения достаточно разбавить кровь

Учёные выяснили, с чем связан омолаживающий эффект переливания молодой крови. Ответ оказался совершенно неожиданным. Выяснилось, кровь молодого донора не нужна: достаточно разбавить кровь пожилого пациента безвредной субстанцией.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Aging.

В 2005 году научный мир облетела сенсационная новость: кровь молодых животных омолаживает старых! В этом эксперименте биологи создавали из молодых и пожилых особей мыши своего рода сиамских близнецов с общим кровотоком. После этого с органами старого животного происходили удивительные изменения. В печени уменьшалось ожирение и фиброз, мышцы становились крепче, а в гиппокампе активнее создавались новые нейроны. Одним словом, старые грызуны буквально стали моложе.

Это открытие вызвало бурную реакцию. Наука как будто подтверждала воззрения средневековых мистиков, искавших эликсир молодости в крови девушек и юношей. Казалось, настало время повторить вслед за Мефистофелем из трагедии Гёте: "Кровь - сок совсем особенного свойства".

Биологи перепроверяли результаты своих коллег и старались выяснить, какие же компоненты молодой крови работают столь чудесным образом. Медики даже пытались лечить возрастные заболевания переливанием крови молодых доноров.

Ирина Конбой (Irina Conboy) из Калифорнийского университета в Беркли, ставшая первым автором того самого исследования 2005 года, теперь сама возглавляет научную группу. И не так давно её команда задалась простым вопросом: кто, собственно, сказал, что дело именно в молодой крови? Быть может, дело в том, что вливаемая в вены жидкость разбавляет старую?

Общеизвестно, что с возрастом у человека и животных слабеют "заплатки" на ДНК, мешающие работе вредных генов. Поэтому в организме накапливаются вредоносные белки, кодируемые этими генами. Это и служит одной из многочисленных причин старения. Естественно предположить, что уменьшение концентрации этих белков в крови могло бы иметь омолаживающий эффект. А для этого достаточно буквально разбавить кровь.

Вопреки мнению многих исследователей, секрет омоложения скрывался вовсе не в крови донора.
Фото Pixabay.

Чтобы проверить эту гипотезу, биологи взяли пожилых мышей и заменили им половину плазмы крови. На этот раз грызунам переливалась вовсе не молодая кровь, а просто раствор соли в воде в физиологической концентрации с добавкой альбумина, основного белка плазмы. Эта субстанция вовсе не ноу-хау, она давно используется при замене плазмы для лечения аутоиммунных заболеваний.

Выяснилось, что эта простая процедура оказала на пожилых мышей точно такие же эффекты, как и переливание молодой крови. То есть, вопреки мнению Мефистофеля и большинства авторов новейших исследований, дело было вовсе не в молодости доноров.

"Я думаю, что людям потребуется время, чтобы по-настоящему отказаться от идеи, что молодая плазма содержит молекулы омоложения или "серебряные пули" для старения", - говорит соавтор статьи Добри Кипров (Dobri Kiprov) из компании Apheresis Care Group.

Добавим, что биологи проверили белковый состав крови мышей после замены половины плазмы. Выяснилось, что в ней уменьшилась концентрация нескольких белков, способствующих воспалению. А вот содержание некоторых полезных белков, например, стимулирующих рост капилляров, увеличилось.

Каким образом разбавление крови водой с солью и альбумином могло увеличить концентрацию каких бы то ни было белков? Исследователи полагают, что дело в факторах транскрипции (ФТ).

Факторы транскрипции - это белки, управляющие синтезом других белков. В данном случае, похоже, процедура уменьшила концентрацию вредных ФТ, подавляющих синтез полезных белков. Благодаря этому выработка последних восстановилась.

Интересно, что такие же изменения в белковом составе были зафиксированы и у людей, подвергшихся частичной замене плазмы по медицинским показаниям.

Теперь исследователи намерены провести клинические испытания, чтобы выяснить, поможет ли эта уже опробованная и одобренная регуляторами процедура при возрастных недугах, таких как диабет второго типа или нейродегенеративные заболевания. Омолаживающий эффект разбавления плазмы также планируется тщательно изучить.

Разумеется, старение - слишком сложный и многогранный процесс, чтобы его можно было полностью остановить или обратить вспять с помощью одной процедуры. Но с каждым новым исследованием человечество шаг за шагом проходит этот огромный квест, главный приз в котором - победа над немощью и смертью.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, как в МГУ обнаружили "рубильник старения", и о многочисленных процессах, вызывающих старение клетки.

Текст: Вести.Наука

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