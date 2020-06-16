Похищенного в Москве 6-летнего мальчика нашли в Липецкой области

Похищенного в Москве 6-летнего мальчика удалось найти в Липецкой области. Об этом сообщает ГТРК "Липецк" со ссылкой на представителя московского главка СК РФ Юлию Иванову.

Напомним, ранее сообщалось, что к правоохранителям обратилась женщина и заявила о том, что неизвестные похитили ее сына возле дома. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В итоге в Липецкой области был остановлен автомобиль, в котором находился ребенок, его отец и двое неизвестных мужчин. Как рассказал представитель СК, в настоящий момент здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает. В ближайшее время подозреваемые дадут показания.