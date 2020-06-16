РФС одобрил "Тамбову" выступления на стадионах чемпионата мира

Футбольный клуб "Тамбов" получил разрешение от Российского футбольного союза на проведение домашних матчей премьер-лиги на стадионах чемпионата мира-2018. "Волки" будут принимать соперников на аренах мундиаля до конца 2020 года.



Домашний стадион клуба в Тамбове продолжает находиться на реконструкции. "РФС поддержал ходатайство РПЛ разрешить ФК "Тамбов" играть домашние матчи на стадионах, принимавших матчи чемпионата мира", — цитирует РИА Новости службу коммуникаций РФС.



Ранее "Тамбов" уже принимал соперников на стадионах чемпионата мира в Нижнем Новгороде и Саранске.



А вот еще одному клубу, столкнувшемуся с проблемами со стадионом — "Оренбургу", РФС одобрил проведение домашних встреч только на аренах своего региона, имеющих вторую категорию. "Это связано с с тем, что из-за коронавирусной инфекции клубы не смогли провести запланированные работы по реконструкции арен, чтобы они стали соответствовать критериям премьер-лиги".



Напомним, что чемпионат России по футболу возобновится 19 июня."Тамбов" в первой после паузы встрече на выезде сыграет с "Уфой", а "Оренбург" ждет поездка в Москву и игра против "Локомотива". Оба поединка запланированы на 21 июня.