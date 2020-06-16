Момент жуткого ДТП с погибшими и пострадавшими в Челябинской области попал на видео

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент страшной аварии, произошедшей во вторник, 16 июня, на трассе М-5 "Урал" под Юрюзанью в Челябинской области.

Водитель грузовика, перевозивший щебень, обнаружил, что ехавшие впереди транспортные средства сбросили скорость из-за дорожных работ.

Мужчина попытался затормозить, но внезапно выяснилось, что тормоза отказали. По данным местных СМИ, он попытался предупредить других участников движения о возникшей проблеме по рации, но это не помогло.

На записи видно, как самосвал на полном ходу смял целую вереницу машин — "Ладу Гранту", Renault Sandero, Audi Q7 и ВАЗ-2114, после чего врезался в грузовик.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента погибли два человека, еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.