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Аварии и ДТП 10 минут назад

16 июня 202018:01

Момент жуткого ДТП с погибшими и пострадавшими в Челябинской области попал на видео

Youtube.com/Rail Sharipov

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент страшной аварии, произошедшей во вторник, 16 июня, на трассе М-5 "Урал" под Юрюзанью в Челябинской области.

 

Водитель грузовика, перевозивший щебень, обнаружил, что ехавшие впереди транспортные средства сбросили скорость из-за дорожных работ.

Мужчина попытался затормозить, но внезапно выяснилось, что тормоза отказали. По данным местных СМИ, он попытался предупредить других участников движения о возникшей проблеме по рации, но это не помогло.

На записи видно, как самосвал на полном ходу смял целую вереницу машин — "Ладу Гранту", Renault Sandero, Audi Q7 и ВАЗ-2114, после чего врезался в грузовик.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента погибли два человека, еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.

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