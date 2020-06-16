Глобальный рынок рекламы ждет резкий спад

Рекламный рынок будет страдать от последствий пандемии коронавируса вплоть до конца года, но в следующем году рекламный рынок восстановится, говорится в исследовании Magna Global, подразделении IPG Mediabrands.

В текущем году на 7% ожидается снижение мировых рекламных доходов с $582 млрд до $540 млрд. Выручка от наружной рекламы, теле-, радио- и печатной рекламы, роликов в кинотеатрах сократится на 16% — до $238 млрд.

От цифровой рекламы (поиск, видео, социальные сети, баннеры) эксперты ждут лучшей динамики — рост на 1% до $302 млрд. Это объясняется во многом тем, что из-за пандемии пользователи больше проводят времени онлайн и более активно используют смартфоны.

Сферы SMM и рекламных объявлений в сети вырастут на 8%, считают в Magna. Поиск останется крупнейшим форматом цифровой рекламы ($142 млрд.), но мировые продажи будут стагнировать (-1%). Доходы от рекламы в соцсетях будут замедляться по сравнению с предыдущими годами, но в этом году по-прежнему будут расти, в то время как доходы от баннерной рекламы упадут на 11% по мере того, как коронакризис усилит ограничения на таргетинг, основанный на данных.

Выручка от рекламы на ТВ упадет на 12% из-за отсутствия спортивных трансляций и низкого спроса в целом. Падение рекламных доходов в печатной отрасли составит 32%, продажи рекламы на радио упадут на 15%, считают эксперты.

Самое значительное падение эксперты прогнозируют в сфере рекламы в кинотеатрах — 40%.

В 2021 году доходы вырастут на 6,1% благодаря крупным спортивным мероприятиям, за счет которых вырастут рекламные бюджеты. Однако, восстановление негативно повлияет на рекламную индустрию в долгосрочной перспективе, заявили в Magna.