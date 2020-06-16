После смерти лжехирурга Верди ее жертва может судиться с руководством клиники

Жертва Алены Верди, выдававшей себя за пластического хирурга, после ее смерти не исключает возможность обратиться с претензиями к руководителям клиники, где делали операции. Александра Асиреева, признанная потерпевшей по делу лжехирурга, намерена добиться справедливости, невзирая на летальный исход виновницы громкого судебного процесса.

Пострадавшая рассказала, что может обратиться с претензиями к директору и главному врачу клиники, где Алена Верди работала ранее. Асиреева хочет, чтобы кто-то ответил за ущерб, который она терпела в течение трех лет, сообщает РИА Новости.

Адвокат другой потерпевшей Анастасии Исмаиловой рассказал, что не обсуждал со своей подзащитной дальнейшие процессуальные действия. По его словам, шансы взыскать деньги с родственников лжехирурга равны нулю.



В апреле 2019 года в отношении Алены Верди возбудили уголовное дело. Женщина приобрела липовый диплом, прошла небольшую практику и оперировала в частной клинике Краснодара. После хирургического вмешательства Верди у пациентов возникали ужасающие последствия. Женщину даже называли "доктором Франкенштейном".

15 июня Алена Верди умерла, не выходя из комы. По предварительным данным, это могло произойти из-за передозировки лекарствами.