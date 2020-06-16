Прокуратура вынесла представление газовикам за взрыв в калужской пятиэтажке

Завершена проверка по факту взрыва бытового газа в пятиэтажке Калуги. Напомним, ЧП произошло в мае. В инциденте никто из жильцов не пострадал. Директору "Газпром газораспределение Калуга" внесено представление. В настоящий момент оно находится на рассмотрении, сообщает ГТРК "Калуга".

Как рассказали представители пресс-службы прокуратуры, в рамках проверки было установлено, что в квартире, где проживал психически неуравновешенный мужчина, было отключено газовое оборудование и установлена заглушка. Газовая колонка не имела защитного кожуха, а гофра была вырвана. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа и тепловое воздействие искры электрооборудования.

Как выяснилось, контракт с обслуживающим предприятием не заключался, поэтому происходящее в квартире специалисты не контролировали. Напомним, хозяина квартиры госпитализировали в спецучреждение.