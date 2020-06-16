Снятие ограничений в Москве: работники возвращаются в офисы, читатели - в библиотеки

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 8248 новых случаев коронавируса. Второй день подряд держится минимальный с начала мая показатель. В Москве суточный прирост не превышает полутора тысяч, и такая стабильность сохраняется больше недели. Всего же в городе более 60 процентов от числа всех заболевших справились с инфекцией и теперь здоровы.

Число новых диагнозов снижается и в регионах – уже два дня этот показатель без учета Москвы не превышает 7 тысяч. Коэффициент распространения инфекции во многих областях упал ниже единицы, а значит можно говорить о новом этапе отмены ограничений.

В столице 16 июня возобновили работу музеи, открылись библиотеки, службы проката, стоматологические клиники, летние веранды и зоопарк.

Офисная работа – больше не рутина: после карантина работники снова на старом месте, но с новыми аксессуарами.

"Вот, смотрите, приходится в масках работать, в перчатках сидеть", – рассказал глава совета директоров производственной компании Сергей Богданов.

Новый этап снятия ограничений: офисы приступили к работе с 16 июня. Число сотрудников, кто должен быть физически на месте, определяет работодатель. Остальные могут продолжать трудиться онлайн.

"Сейчас действительно мои партнеры и знакомые пересматривают режим работы", – продолжил Богданов.

В дополнение к финансовым отчетам – перчатки, маски, антисептики.

Здесь они выглядят более привычно: стоматологические клиники начали работу.

"Раз в неделю проходим тестирование на коронавирус", – рассказала заведующая терапевтическим отделением московской стоматологической поликлиники номер 49 Татьяна Арбатская.

Масочный режим и в главной библиотеке страны. Она снова открыта с сегодняшнего дня. Средства защиты, сохранение дистанции между читателями, но главное – карантин будут проходить томики Достоевского и Толстого. Ленинка вернулась с удаленки.

После возврата книг в библиотеку они сразу же будут попадать в изоляцию, на специальные карантинные полки. И так каждый раз. Вирус легко может добраться и до бумаги: сохраняется на такой поверхности на несколько дней. Чтобы знание оставалась все же силой, в российской библиотеке пошли на эксперимент.

"Дополнительно к обычным диспенсерам, разметке, социальной дистанции, расстановке стульев, мы вынуждены позаботиться еще о книгах", – отметил генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Библиотека будет работать в ограниченном режиме: предварительная запись, 100-150 читателей в день – не больше. По такому принципу в ближайшие месяцы планируют жить и музеи. Сегодня они тоже открыли двери.

"Для того, чтобы посетитель мог прийти на выставки, ему нужно заранее приобрести билет онлайн с выбором временного интервала входа. Таким образом на сайте музея до покупки билета посетитель выбирает получасовой интервал, например, с 11:00 до 11:30, когда он зайдет в музей", – рассказал руководитель департамента по работе с аудиторией музея "Гараж" Егор Санин.

Разрабатывают совершенно новый подход для тех, кто изголодался по культуре, а для тех, кто и по еде – самое долгожданное: открытие веранд кафе и ресторанов.

"Мы просто так не принимали решения. Все решения достаточно серьезно выверены, и мы наблюдаем каждый этап. В прошедший понедельник еще раз проверили, не ошибаемся ли мы? Посмотрели все тренды, – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. – И выявляемость заболевания, и госпитализация, и количество пневмонии – все падает, причем достаточно уверенно".

Следующий этап снятия ограничений намечен на 23 июня. Тогда со всеми мерами предосторожности откроются рестораны и фитнес-центры.