Полицейский в коме, стрелявший в реанимации: зачем Галаев напал на сотрудников ДПС

Инспекторы ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков будут представлены к наградам. Накануне на Ленинском проспекте, несмотря на полученные тяжелые ранения, они смогли обезвредить и задержать нападавшего. Сейчас оба инспектора находятся в больнице. За их жизнь борются врачи. Преступник Ратмир Галаев, стрелявший в полицейских, пока не может давать показания — он также госпитализирован. По данным следствия, к преступлению он готовился — в квартире найдена экстремистская литература и личный дневник. Что известно о нападавшем и его мотивах?

Чуть выше переднего бокового стекла — вмятина от пули. На кузове — капли крови. Речь идет о том самом служебном автомобиле, на котором отправились на дежурство пострадавшие инспекторы. Близко подходить нельзя — это вещественное доказательство. Но, судя по повреждениям, можно сделать вывод, что нападавший открыл огонь по полицейским с правого борта.

Злоумышленник начал стрелять из травматического пистолета сразу, как только подошел к служебной машине. В тот момент капитан Сергей Крылов и старший лейтенант Алексей Поярков составляли административный протокол на водителя такси. Несмотря на ранения, полицейские открыли по преступнику ответный огонь и смогли его задержать. Коллеги пострадавших инспекторов говорят, что мгновенно выехали на Ленинский проспект по тревоге.

Более 20 лет службы в органах на каждого — в третьем отдельном спецбатальоне ДПС о Крылове и Пояркове отзываются как об опытных и ответственных сотрудниках.

— Был, конечно, шок. Мы понимаем, что с каждым такое может случиться. Сильно переживали за их самочувствие. Ребята молодцы! Несмотря на ранения, продолжали задерживать этого бандита.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев намерен представить инспекторов к награде.

"Сергей Крылов и Алексей Поярков, оказавшись перед лицом смертельной опасности, действовали грамотно и уверенно, что позволило избежать тяжких последствий и сохранить жизни окружающих граждан", — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Один из полицейских пока находится в крайне тяжелом состоянии. Второй пошел на поправку. Заместитель главного врача ГКБ №1 имени Н. И. Пирогова Михаил Царев рассказал:

— Больной был обследован. Выполнено хирургическое вмешательство. В настоящее время его состояние стабильно, он в ясном сознании и переведен в нейрохирургическое отделение.

Нападение на полицейских совершил 25-летний Ратмир Галаев. Судя по всему, подозреваемый тщательно готовился к преступлению. Накануне ночью в одной из квартир дома номер шесть по улице Новаторов в Москве прошли обыски. Туда к друзьям приходил Галаев. Видно, как двоих его знакомых по очереди обыскивают и сажают в патрульный автомобиль. По уголовному делу они пока проходят как свидетели.

"Лица, находящиеся в квартире, пояснили следствию, что ранее были знакомы с мужчиной, однако в последнее время он вел себя замкнуто", — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Один из жильцов квартиры рассказал нашей съемочной группе, что сотрудников правоохранительных органов интересовали личные вещи Галаева, круг его общения и данные с электронных носителей.

На снимках дневника, который следователи обнаружили в сумке Ратмира Галаева, видна тетрадь в переплете со странным рисунком. На страницах — текст, записанный цветными чернилами. Галаев обращается к Богу, просит о быстрой смерти и силах в некой борьбе.

В последнее время, по данным СМИ, близкие Ратмира отмечали у него неадекватные психические реакции. Допросить самого подозреваемого, чтобы выяснить мотивы нападения, пока невозможно — Галаев в реанимации.