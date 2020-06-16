Все новшества ЕГЭ: коронавирус снизил спрос на высшее образование

В 2020 году российские школьники будут сдавать ЕГЭ по 15 общеобразовательным предметам, из которых 5 — иностранные языки. Из-за пандемии сроки сдачи заметно сдвинулись, а тем, кто не собирается в ВУЗ, сдавать ЕГЭ вообще не нужно. Когда и как будет проходить и без того стрессовый экзамен с учетом всех новых требований и ограничений?

Новшества есть и в расписании экзаменов, и в процедуре.

Начнется сезон ЕГЭ 29 и 30 июня с пробных экзаменов. Это техническая проверка готовности без выпускников. Первый экзаменационный день 3 июля — география, литература и информатика.

6 и 7 июля — русский язык. Впервые он пройдет в два дня из-за необходимости соблюдать рассадку в полтора метра. 10 июля — профильная математика. Базовую в этом году не сдают — обычно она нужна только для школьного аттестата. 13 июля — история и физика. 16 июля — обществознание и химия. 20 июля — биология и письменный иностранный. 22 и 23 июля — иностранный устный. 24 и 25 июля — резервные дни.

"Дополнительный период — с 3 по 8 августа. Это для тех ребят, которые по тем или иным причинам не смогли принять участие в основные сроки. В первую очередь, конечно, это те, кто пропустил экзамены по причине болезни. Ребята успеют подать документы в вузы и участвовать в конкурсе в этом году", — поясняет начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Термометр, антисептик, рулетка: у сотрудников школ свои инструменты и приемы подготовки к ЕГЭ. Применяют на практике геометрию — замеряют рулеткой расстояние — и химию — обрабатывают столы.

"При входе в помещение будет возможность продезинфецировать руки, рассадка — не более 8 участников с соблюдением всех социальных дистанций в полтора метра. Обязательное проветривание помещение. Организаторы должны быть в масках и перчатках", — рассказывает о требованиях при проведении ЕГЭ директор реутовской школы №7 Дарья Дубовицкая.

С собой на экзамен, как и прежде, нужно обязательно взять паспорт и черную гелевую ручку. По желанию — бутылку воды и легкий перекус. Иметь маску и перчатки не обязательно, но тут требования могут отличаться в зависимости от региона.

"Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и масок непосредственно на экзамене. До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках. Потом есть соответствующее устройство для дезинфекции рук. Соответственно, все остальное остается за пределами пункта проведения экзамена", — рассказывает начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

За последние 10 лет желающих поступать в вузы стало заметно меньше. Если в 2010 году за высшим образованием шли 80 процентов абитуриентов и только 8 процентов за средним, сейчас картина совсем другая. В ВУЗы намерены идти меньше половины, примерно каждого пятого после школы вполне устроит средне специальное учебное заведение.