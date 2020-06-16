За несколько часов до убийства: для чего Соколов снимал ссору с Ещенко

Сегодня в Сети была обнародована видеозапись, приобщенная к громкому делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. На кадрах — ссора, которая произошла между ним и возлюбленной всего за несколько часов до трагедии. Представители и обвиняемого, и потерпевшей стороны, судя по их заявлениям, утечкой столь важной информации крайне недовольны. Как неожиданное появление видео может повлиять на ход и итоги процесса?

Это последнее видео с Анастасией Ещенко, снятое за несколько часов до ее гибели. Раздраженная девушка кричит, плачет и говорит, что больше не любит человека, который снимает ее на камеру мобильного телефона. Когда Ещенко пытается выйти из комнаты, Соколов отталкивает ее. Эти кадры приобщены к материалам уголовного дела. Доступ к видео был только у участников судебного процесса. Как оно стало достоянием общественности, неизвестно.

Бывший защитник профессора Александр Почуев признает, что видео помогало ему выстраивать линию защиты. Ссора должна была продемонстрировать сложные взаимоотношения аспирантки и преподавателя. Сегодня же в интернете появился еще один интересный документ — полный текст допроса Соколова:

"Я вошел в спальню, она на меня набросилась с таким диким воплем, замахнувшись ножом, что я машинально сделал жест в сторону ее головы и нажал на спусковой крючок".

Судя по тексту, человек, которого обвиняют в жестокой расправе, сам себя считает чуть ли не жертвой женской истерики. Профессор Соколов поминутно вспоминает, что происходило в тот вечер — причиной ссоры стали дети от бывшего брака: "Как только это было произнесено, она превратилась в совершенное чудовище".

Адвокат потерпевшей стороны считает, что обнародованные материалы никак не повлияют на решение суда, но могут заметно затянуть одно из самых резонансных уголовных дел. С юристом согласны и психологи. Будущий убийца мог снимать видео доведенной до отчаяния девушки, чтобы оправдать себя.



По делу Соколова прошло уже два судебных слушания, но все они откладывались. Следующее заседание назначено на 22 июня, если в деле не возникнут новые подробности.

Сейчас по факту у Соколова нет защитников, дело продолжать нельзя. Заседание в очередной раз отложено. Чтобы избежать дальнейшего затягивания процесса, в следующий раз в зале будет присутствовать защитник от государства.