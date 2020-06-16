На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Не менее двадцати индийских солдат погибли в результате столкновения с китайскими военнослужащими. Инцидент произошел в долине реки Галван, это восточная часть союзной территории Ладакх. Китайская сторона, в свою очередь, как сообщают местные СМИ, потеряла убитыми и тяжелоранеными 43 человека.

Столкновение произошло в понедельник вечером, 15 июня. Изначально представитель сухопутных сил Индии заявил о троих погибших с их стороны. При этом огнестрельное оружие не применялось. Военные использовали камни и палки, сообщает ТАСС.

Ситуация вблизи Ладакх обострилась в начале мая, после того, как на одном из участков границы произошло несколько рукопашных схваток. В них участвовали порядка 250 индийских и китайских солдат. Более 100 получили ранения.

Со стороны Индии заявили, что Китай препятствует нормальному патрулированию вдоль линии фактического контроля в Ладакхе и Сиккиме. Пекин, в свою очередь, объясняет напряженность вторжением индийских солдат на их территорию. Индия и Китай предпринимают усилия для достижения мира и спокойствия в пограничных районах.