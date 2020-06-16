16 июня 202021:42

В Казани пассажир автобуса напал на кондуктора

В Казани произошло ЧП в автобусе. Неадекватный мужчина порвал майку и два раза ударил кондуктора в лицо, сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на главу ассоциации АТП РТ Сергея Темлякова.

Инцидент случился утром в районе остановки "Улица Блюхера". По предварительной информации, кондуктор попросил мужчину надеть защитную маску и перчатки, напомнив о действующем масочном режиме. Пассажир передал передал 50 рублей за проезд, но отказался выполнять просьбу. После чего сотрудник общественного транспорта еще раз озвучил требование. В ответ гражданин начал кричать и выражаться нецензурно, говоря о том, что ему неправильно выдали сдачу.

По словам кондуктора, он попросил пассажира прекратить хулиганить. Однако нарушитель выбил из его рук деньги и валидатор, а затем дважды ударил в челюсть и порвал майку.

В разгоревшемся конфликте приняли участие и другие пассажиры. Водитель автобуса также пришел на помощь кондуктору. По предварительной информации, дебошир был в состоянии алкогольного опьянения. В деле разбиралась полиция.

 

 

Текст: ГТРК "Татарстан"

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