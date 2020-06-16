Главный онколог Москвы Игорь Хатьков избран почетным членом Американской ассоциации хирургов

Главный онколог Москвы, автор эксклюзивных малоинвазивных хирургических технологий Игорь Хатьков избран почетным членом Американской ассоциации хирургов. Это старейшая и самая престижная врачебная организация, в состав которой входят выдающиеся хирурги со всего мира. За почти полтора века существования ассоциации Игорь Хатьков стал девяносто девятым.

Сложный больной — операция будет длиться шесть часов, но об этом врачи еще не знают. Присутствует и гарнитура для прямой трансляции на весь мир. "У нас сегодня мужчина, у которого рак мочевого пузыря", — хирургическое вмешательство не первое, клиника тоже. Мочевой пузырь придется удалять вместе с опухолью. Спокойствию Игоря Хатькова можно позавидовать. Пациент признался:

— Я ему полностью доверяю. Это человек высокой квалификации.

Трансляция идет прямо на специальный хирургический сайт — любой может посмотреть. Америка уже присмотрелась. Профессор Хатьков, главный онколог Москвы, избран почетным членом ассоциации хирургов США — старейшей, известнейшей организации международного уровня, основанной в 1880 году. За 140 лет ее почетными членами стали всего 98 человек, в числе которых хирурги, ученые с мировыми именами. Игорь Хатьков — девяносто девятый по счету.

Дочь и трое внуков — как их оставить? Для Марины Устиновой это была долгая, тяжелая операция... Рак поджелудочной, крошечного органа, который сложно оперировать даже лапаротомически, то есть с разрезом, а тут словно по наитию — через проколы, тонкими инструментами, с ножницами и иглой.

Лапароскопическая операция абсолютно бескровная, снаружи только троакары. Все, что происходит внутри, выводится на монитор по картинке. Какая это была по счету операция, доктор Хатьков, конечно, не помнит.

"По объемам, например, лапароскопических операций на поджелудочной железе у нас самый большой опыт в Европе на сегодня. К нам приезжают много людей учиться", — поделился Игорь Хатьков.

Приезжают, ведь доктор первым в нашей стране оперировал поджелудочную без разреза, а просто глядя в монитор.

В научном центре имени Логинова оперируют практически все — опухоли в брюшной и легочной полости, голове, шее. Хирургия — командная работа.

За открытым окном научного центра имени Логинова — стройка. Здесь будет новый высокотехнологичный корпус. Нужно расширяться — опыт требует применения.