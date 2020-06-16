16 июня 202021:18

Робопса Spot теперь может купить каждый - по цене электромобиля Tesla

Четырехногий робот-собака Spot, разработанный компанией Boston Dynamics, поступил в свободную продажу. В США за него просят $74 500 (или около 5,2 миллиона рублей по текущему курсу), что сравнимо со стоимостью электрокара Tesla Model S в базовой комплектации.

Boston Dynamics разрабатывает Spot уже почти десять лет. Механический пес приводится в движение электродвигателями, а некоторые его разновидности оснащаются длинной "клешней", напоминающей змеиную голову. Манипулятор позволяет робособаке захватывать и перемещать предметы. Spot способен нести груз весом 14 кг, а его встроенные камеры обеспечивают обзор на 360 градусов.

Высокая проходимость, способность строить 3D-карты помещений и свободно ориентироваться на местности дали Spot массу применений. Его "нанимали" для дистанционной проверки потенциально опасных объектов и поиска мест утечек газа, привлекали для осмотра строительных площадок, патрулирования парков и слежения за соблюдением социальной дистанции, использовали для удаленной консультации пациентов с подозрением на COVID-19 и даже заставляли работать рикшей.

 

Ранее организации и частные фирмы в США могли только брать Spot в аренду, пишет The Verge. Теперь любой может купить его в виде полноценного коммерческого продукта (но не более двух штук в руки) и запрограммировать на выполнение той или иной задачи — например, приспособить к перевозке грузов, инспекции промышленных объектов или сбору показателей с датчиков.

По словам представителей Boston Dynamics, Spot не опаснее дрона, а правила запрещают использовать его для "вредительства и запугивания" человека. Если кто-то из клиентов, например, прикрепит к робопсу оружие, то компания немедленно аннулирует лицензию, после чего использовать Spot будет невозможно.

При этом в Boston Dynamics не исключают, что будут продавать свою разработку охранным фирмам, однако сомневаются, что она найдет широкое применение в сфере безопасности. "В конце концов, это 30-килограммовый робот, которого можно легко опрокинуть", — сказали в компании.

Пока Boston Dynamics сдала в аренду всего 150 робособак. План произвести тысячу штук в этом году компания не выполнит из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

21:05

Трамп подписал указ о реформе полиции

18:49

Мэр Москвы: оставшиеся ограничения снимут не раньше середины июля

16:50

В Росгвардии подтвердили гибель еще одного силовика во время стрельбы в Назрани

16:49

Азербайджанцы, застрявшие из-за коронавируса в Дагестане, начали пересекать границу

16:22

СК уточнил количество жертв стрельбы в Назрани и возбудил уголовное дело

15:48

В Москве из-за жары выпущено штормовое предупреждение

15:37

Задержан предполагаемый зачинщик конфликта со стрельбой в Назрани

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Директор ФСБ доложил президенту, как в России удалось снизить террористическую активность

Директор ФСБ доложил президенту, как в России удалось снизить террористическую активность

1 час назад
США и ФРГ пробили дно: с Трампом Берлину и врагов не надо

США и ФРГ пробили дно: с Трампом Берлину и врагов не надо

43 минуты назад
Главный онколог Москвы Игорь Хатьков избран почетным членом Американской ассоциации хирургов

Главный онколог Москвы Игорь Хатьков избран почетным членом Американской ассоциации хирургов

57 минут назад
Все новшества ЕГЭ: коронавирус снизил спрос на высшее образование

Все новшества ЕГЭ: коронавирус снизил спрос на высшее образование

1 час назад

Трансляции

Завтра, 17 июня

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
За несколько часов до убийства: для чего Соколов снимал ссору с Ещенко

За несколько часов до убийства: для чего Соколов снимал ссору с Ещенко

15 минут назад
Полицейский - в коме, стрелявший - в реанимации: зачем Галаев напал на сотрудников ДПС

Полицейский - в коме, стрелявший - в реанимации: зачем Галаев напал на сотрудников ДПС

1 час назад
Ряженые миллионеры выманивают деньги на тренингах "личностного роста"

Ряженые миллионеры выманивают деньги на тренингах "личностного роста"

3 часа назад
Три легионера "Спартака" вернулись в Россию, преодолев границу на велосипедах

Три легионера "Спартака" вернулись в Россию, преодолев границу на велосипедах

1 час назад
Первые пошли: начаты испытания российской вакцины от COVID-19 на добровольцах

Первые пошли: начаты испытания российской вакцины от COVID-19 на добровольцах

1 час назад
Возврат к прежним позициям: межкорейское перемирие закончилось

Возврат к прежним позициям: межкорейское перемирие закончилось

1 час назад
Собянин: оставшиеся ограничения в Москве снимут не раньше середины июля

Собянин: оставшиеся ограничения в Москве снимут не раньше середины июля

3 часа назад
Совет Федерации предложил сократить Новый год

Совет Федерации предложил сократить Новый год

6 часов назад
Робопса Spot теперь может купить каждый - по цене электромобиля Tesla

Робопса Spot теперь может купить каждый - по цене электромобиля Tesla

1 час назад
ГТС Украины сообщила о демонтаже принадлежащих "Газпрому" труб для транзита

ГТС Украины сообщила о демонтаже принадлежащих "Газпрому" труб для транзита

2 часа назад
"Россия 24" стала самым цитируемым телеканалом в мае

"Россия 24" стала самым цитируемым телеканалом в мае

2 часа назад
Анна Чиповская: и вычислитель, и шпион

Анна Чиповская: и вычислитель, и шпион

10 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

15.06.2020 14:57
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Волна протестов заставила Трампа подписать указ о реформировании полиции

Волна протестов заставила Трампа подписать указ о реформировании полиции

1 час назад
Снятие ограничений в Москве: работники возвращаются в офисы, читатели - в библиотеки

Снятие ограничений в Москве: работники возвращаются в офисы, читатели - в библиотеки

1 час назад
Россияне скупили мышки и клавиатуры во время пандемии

Россияне скупили мышки и клавиатуры во время пандемии

2 часа назад
После смерти лжехирурга Верди ее жертва может судиться с руководством клиники

После смерти лжехирурга Верди ее жертва может судиться с руководством клиники

2 часа назад
Финал футбольной Лиги Европы может принять немецкий Кельн

Финал футбольной Лиги Европы может принять немецкий Кельн

3 часа назад
Военная техника заняла предпраздничный рубеж: Парады Победы пройдут в 28 городах

Военная техника заняла предпраздничный рубеж: Парады Победы пройдут в 28 городах

3 часа назад
МЧС завершило активную фазу сбора нефтепродуктов в Норильске

МЧС завершило активную фазу сбора нефтепродуктов в Норильске

3 часа назад
Сотрудницу Ростехнадзора обвинили в халатности из-за разлива топлива в Норильске

Сотрудницу Ростехнадзора обвинили в халатности из-за разлива топлива в Норильске

3 часа назад
Фура с пивными бочонками перевернулась в Татарстане

Фура с пивными бочонками перевернулась в Татарстане

4 часа назад
Тонны антисептика и сотни тысяч масок: участковые комиссии готовятся к голосованию

Тонны антисептика и сотни тысяч масок: участковые комиссии готовятся к голосованию

4 часа назад
Момент жуткого ДТП с погибшими и пострадавшими в Челябинской области попал на видео

Момент жуткого ДТП с погибшими и пострадавшими в Челябинской области попал на видео

4 часа назад
Запад охватила деколонизация: в центре Парижа полиция применила слезоточивый газ

Запад охватила деколонизация: в центре Парижа полиция применила слезоточивый газ

4 часа назад
ФРГ поддержит "Северный поток-2" вопреки новым санкциям США

ФРГ поддержит "Северный поток-2" вопреки новым санкциям США

4 часа назад
Биологи: для омоложения достаточно разбавить кровь

Биологи: для омоложения достаточно разбавить кровь

4 часа назад
Азербайджанцы, застрявшие из-за коронавируса в Дагестане, начали пересекать границу

Азербайджанцы, застрявшие из-за коронавируса в Дагестане, начали пересекать границу

4 часа назад
Директор НМИЦ им. Блохина рассказал об особенностях лечения онкобольных в период пандемии

Директор НМИЦ им. Блохина рассказал об особенностях лечения онкобольных в период пандемии

4 часа назад
Опальный уральский схиигумен Сергий забаррикадировался в женском монастыре

Опальный уральский схиигумен Сергий забаррикадировался в женском монастыре

4 часа назад
Хабиб Нурмагомедов скоро прояснит ситуацию со своим будущим

Хабиб Нурмагомедов скоро прояснит ситуацию со своим будущим

5 часов назад
Из Франции могут выслать всех иностранцев, устроивших беспорядки в Дижоне

Из Франции могут выслать всех иностранцев, устроивших беспорядки в Дижоне

5 часов назад
В Росгвардии подтвердили гибель еще одного силовика во время стрельбы в Назрани

В Росгвардии подтвердили гибель еще одного силовика во время стрельбы в Назрани

5 часов назад
С лопатой на цветы: прославленный спортсмен назло соседям уничтожил клумбу во дворе

С лопатой на цветы: прославленный спортсмен назло соседям уничтожил клумбу во дворе

5 часов назад
Мурад Мусаев официально стал главным тренером футбольного "Краснодара"

Мурад Мусаев официально стал главным тренером футбольного "Краснодара"

5 часов назад
Шоу двух серпов: 19 июня Луна на полчаса покроет Венеру

Шоу двух серпов: 19 июня Луна на полчаса покроет Венеру

6 часов назад
Вывод войск США из Германии: Трамп сменит немецкий пятизвездник на польские палатки

Вывод войск США из Германии: Трамп сменит немецкий пятизвездник на польские палатки

6 часов назад
Юлия Липницкая скоро станет мамой

Юлия Липницкая скоро станет мамой

6 часов назад
Врач рассказала, какой шоколад нужно есть, чтобы не толстеть

Врач рассказала, какой шоколад нужно есть, чтобы не толстеть

7 часов назад
После страшного ДТП с сыном Бабкина ездила к старцу в Троице-Сергиеву лавру

После страшного ДТП с сыном Бабкина ездила к старцу в Троице-Сергиеву лавру

7 часов назад
В России успешно опробовали новый метод диагностики рака

В России успешно опробовали новый метод диагностики рака

7 часов назад
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

7 часов назад
Вернуть лицо в норму: правильный крем и волшебный массаж

Вернуть лицо в норму: правильный крем и волшебный массаж

8 часов назад
Эксперты подсчитали вероятное число цивилизаций в Галактике

Эксперты подсчитали вероятное число цивилизаций в Галактике

9 часов назад
Депутаты и сенаторы разработали три принципа удаленной работы

Депутаты и сенаторы разработали три принципа удаленной работы

9 часов назад
"Жалким образом разрушился": Пхеньян подтвердил взрыв межкорейского офиса

"Жалким образом разрушился": Пхеньян подтвердил взрыв межкорейского офиса

9 часов назад
Минпросвещения разработало "базовые ценности" школьного воспитания

Минпросвещения разработало "базовые ценности" школьного воспитания

11 часов назад
Инженеры испытали подводный лазерный Wi-Fi

Инженеры испытали подводный лазерный Wi-Fi

12 часов назад
Семья Захарова по-прежнему отказывается от денег, Ефремова ждет очередной допрос

Семья Захарова по-прежнему отказывается от денег, Ефремова ждет очередной допрос

7 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку