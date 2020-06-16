Сантуш продолжит тренировать сборную Португалии, продлив контракт до 2024 года

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш продолжит работу на своем посту. Португальский специалист поставил подпись под новым контрактом с командой, срок которого будет действовать до 2024 года.



Как сообщает Португальская федерация футбола, также продлены соглашения и помощников Сантуша. Таким образом, теперь 65-летнему наставнику предстоит подготовка команды к Евро-2020, который перенесен на лето 2021 года, Лиге наций и двум отборочным турнирам: к чемпионату мира-2022 в Катаре и Евро-2024, который примет Германия.



Напомним, что Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года. За время его руководства команда стала чемпионом Европы-2016, выиграла Лигу наций-2019 и завоевала бронзу Кубка конфедераций-2017 в России.