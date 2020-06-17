На сайте Минобороны появился раздел о юбилейных парадах Победы

На сайте Минобороны появился мультимедийный раздел о юбилейных парадах Победы. Они пройдут в 28 российских городах 24 июня.

Посетители портала могут узнать, сколько участников и военной техники пройдут маршем в том или ином городе, а также где и во сколько будет праздничный салют, передает телеканал "Россия 24".

Также есть графика с прохождением пеших и механизированных колонн в Москве, информация по полету авиации, здесь же расписание всех тренировок до 24 июня.

На сайте даже есть сведения об иностранных делегациях, которые также будут участвовать в Параде. Всего их 13, среди них Армения, Узбекистан, Индия, Казахстан, Сербия.