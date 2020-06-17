Поправки в Конституцию: в отдаленных районах России начали досрочное голосование

Тысячи человек уже сделали свой выбор досрочно на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Каждый день члены избиркомов приезжают к тем, кто живет в труднодоступных и отдаленных районах нашей страны, в том числе и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранним прохладным июньским утром вертолет из Тазовска с избирательной комиссий на борту берет направление на Находкинскую тундру. Опытный проводник сверяет маршрут по карте. В планах на день – не меньше 12 посадок. Главное внимание уделяется безопасности. Голосование организуется без рисков для здоровья и с соблюдением санитарных требований.

"Чтобы себя обезопасить от коронавируса - в масках, перчатках, и антисептики. Также и избиратели обрабатывают руки антисептиком, чтобы себя обезопасить. И мы выдаем одноразовые перчатки и маски", — рассказывает член участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1106 Наталья Салиндер.

30 минут полета, и вот в верховьях Хальмеръяхи показалось первое стойбище. Здесь проживает три семьи. Заслышав шум винтов вертолета, все выходят встречать гостей. Избирательной комиссии не удивляются. О том, что предстоит голосование, здесь знали. Хозяйки чумов сразу же направляются доставать паспорта.

"За поправки. Это же изменится что-то в жизни у нас, у тундровиков, и в целом в социальной сфере человека, я так понимаю", — говорит жительница тундры.

В Шурышкарском районе за первые пять дней досрочного голосования представители семи участковых комиссий по водным магистралям преодолели уже более двух тысяч километров. И если северное направление встречает комиссии дождем, шквалистым ветром и не летней прохладой, то на берегах Оби в разгаре "комариный" сезон.

"Маршруты сложные. Но, тем не менее, все, что мы планируем, пока мы посетили", — говорит председатель территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района Екатерина Шахова.

Данные по количеству проголосовавших меняются с каждым часом. Только первые два дня работы комиссий на выезде в Шурышкарском и Тазовском районах обеспечили волеизъявление почти трех тысяч ямальцев.