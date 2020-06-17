Речной флот завозит продукты и топливо в поселки на реке Лене

Пассажирская навигация на реке Лене началась с запозданием на месяц — все это время там держалась большая вода. Жителей отдаленных северных поселков спасает речной флот. Он доставляет продукты питания, топливо и стройматериалы.

Небо свинцового цвета и бесконечные проливные дожди. На севере Иркутской области один циклон сменяет другой. В результате уровень воды на реке Лена поднялся. Но на такие капризы погоды сотрудники речного флота не жалуются. По большой воде они спешат доставить в отдаленные территории Прибайкалья и соседней Якутии ценный груз. Корабли везут продукты питания, топливо и строительные материалы.

"Если брать северные районы Иркутской области, то доступность по большей части по зимнику. Летних дорог практически нет", — говорит старший помощник капитана Владимир Гоцелюк.

За один рейс корабль может доставить несколько тысяч тонн груза. На реке Лена один из самых мощных теплоходов-толкачей – "Павел Атаманский". Он из Киренского района Прибайкалья везет груз древесины в Якутск для строительства жилья. Сейчас река похожа на загруженный автобан с плотным движением. Суда от маленьких теплоходов и до больших сухогрузов движутся по водной магистрали. Почти все корабли идут от огромной перевалочной базы в Усть-Куте.

По железной дороге грузы со всей страны доставляются в Осетровский порт. Затем их перегружают на баржи и развозят по воде в труднодоступные города и поселки. На данный момент здесь это самый выгодный и безопасный транспорт.

Северная река Лена ошибок не прощает. В случае опасности помощи ждать неоткуда — кругом бескрайняя тайга. Как напоминание об этом, по берегам реки лежат разбитые корабли. Особенно сложный участок в каньоне под названием Ленские щеки. На узком участке со стремительным течением погибли десятки кораблей.

Не менее сложная обстановка на горной реке Витим. По ней суда доставляют уголь в поселок Маму и Бодайбо. Дорог сюда нет, поэтому водный транспорт — это единственная возможность завезти топливо. Северная территория крайне нуждается в угле, ведь отопительный сезон здесь длится большую часть года.

"У нас край северный, в основном холодно. Поэтому уголь нужен почти круглый год и всего три месяца не нужен. Морозы у нас бывают до 45 и больше", — говорит инженер угольного склада города Бодайбо Екатерина Стелинская.

Речной флот для жителей севера Иркутской области имеет важное значение еще и потому, что он дает рабочие места. Почти 30 % населения Усть-Кутского и Киренского районов трудится на предприятиях речного транспорта.