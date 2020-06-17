В Техасе полиция ищет человека, открывшего стрельбу в ТЦ

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в американском штате Техас. Об этом сообщила полиция Далласа.

Один человек ранен. Его доставили в местную больницу. О состоянии пострадавшего пока неизвестно, сообщает "Россия 24".

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый все еще на свободе, его ищут. Полицейские уже изучили камеры видеонаблюдения торгового центра.