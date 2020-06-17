"Барселона" снова выиграла. Месси забил 699-й гол в карьере

Матчем в Барселоне завершилась накануне программа футбольного вторника в испанском высшем дивизионе. Лидер чемпионата страны "Барселона" принимал "Леганес" и победил со счетом 2:0. "Сине-гранатовые" продолжают лидировать в Ла Лиге, набрав 65 очков. У "Реала" 59 баллов и игра против "Валенсии" в запасе.

Игра 29-го тура первенства Испании не стала для "Барсы" проходной, несмотря на то, что в гости к ней приехала последняя команда Ла Лиги. Долгие 42 минуты понадобились хозяевам, чтобы открыть счет – это сделал Фати. "Леганес" упорно сопротивлялся, надеясь в редких контратаках "зацепить" ничью. Однако во втором тайме в ворота аутсайдера поставили пенальти, который реализовал лидер хозяев аргентинец Месси. 2:0 в пользу "Барселоны" и "Леганес" остался в зоне вылета. Этот гол, кстати, стал для Месси 699-м в карьере.