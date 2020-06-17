17 июня 202007:50

Ковальчук, Волченков и "Нью-Джерси" попали в список худших контрактов НХЛ

inoprosport.ru

Два российских легионера Национальной хоккейной лиги попали в Топ-15 худших контрактов на рынке свободных агентов за прошедшие десятилетие турнира, составленный авторитетным изданием The Athletic. При этом Илья Ковальчук и Антон Волченков в свое время подписались в один клуб – "Нью-Джерси Дэвилз".

В сентябре 2010 года Ковальчук договорился с "дьяволами" о 15-летнем контракте на 100 млн долларов и это – самый крупный контракт в списке, составленном журналистами. Договор был расторгнут через три года по инициативе нашего игрока, который вернулся в КХЛ, в питерский СКА.

Защитник Волченков занял в этом не самом приятном рейтинг-листе 15-е место. Хоккеист в том же "невезучем" для "Нью-Джерси" сезоне 2010 года подписал с командой 6-летнее соглашение на 25,5 млн долларов. Через четыре года "Дэвилз выкупили контракт россиянина.

На втором месте в списке неудачников Дэвид Кларксон из "Торонто Мейпл Ливз", 7-летний контракт на 36,75 млн долларов в 2013 году, на третьем — Брэд Ричардс и "Нью-Йорке Рейнджерс", — 9-летнее соглашение на 60 млн долларов в 2011 году. Стоит также отметить контракт Брукса Орпика в "Вашингтон Кэпиталз" –27,5 млн долларов за 5 лет в 2014 году.

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