Двести емкостей для сбора топлива доставлены в Норильск

В Норильске продолжаются работы по устранению ЧП. Как напоминает ГТРК "Красноярск", в конце мая из-за разгерметизации цистерны с дизтопливом на объекте "Норникеля" произошла утечка более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Они попали в тундру и ближайшие водоёмы.

Сегодня доставлены очередные ёмкости для сбора топлива — всего двести штук. Накануне в город прибыли высокопоставленные чиновники: министр экологии России, глава Росприроднадзора, полпред президента в Сибири и губернатор Красноярского края. Побывав на месте ликвидации техногенной катастрофы, они оценили ход работ.

Как уже сообщалось, Следственный комитет завел уголовное дело на главу Норильска Рината Ахметчина, проявившего халатность. В своем интервью глава Красноярского края Александр Усс рассказал, что первые двое суток с места ЧП поступала дезинформация для того, чтобы скрыть настоящий масштаб произошедшего.