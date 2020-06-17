Станислав Крицюк хочет продолжить карьеру за границей

Вратарь Станислав Крицюк покинет "Краснодар" по окончанию сезона. 29-летний голкипер намерен продолжить карьеру в зарубежном клубе.

По информации "Известий", Крицюк принял решение не продлевать контракт м "Краснодаром". Станислава не устраивает роль запасного. Через полтора месяца футболист станет свободным агентом. Крицюк собирается продолжить карьеру в зарубежном клубе.

Наиболее вероятным видится переход в греческий "Олимпиакос", тренер которого Педру Мартиньш хорошо знаком со Станиславом по работе в Португалии. Также у Крицюка есть предложения от клубов из Турции, Швейцарии и Испании.