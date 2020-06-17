Жители отдаленных районов приступают к досрочному голосованию

Жители отдаленных районов Амурской области с сегодняшнего дня приступают к досрочному голосованию по поправкам в Конституцию. Как уточняет ГТРК "Амур", в общей сложности на территории края более шестисот тысяч зарегистрированных избирателей. Подготовлено 738 постоянных участков и 22 временных.

Как известно, 1 июля россияне проголосуют за внесение поправок в главный закон страны. Сейчас во всех избиркомах продолжаются работы для обеспечения санитарно-эпидемиологических правил. В том числе, массово закупаются медицинские маски и халаты, защитные экраны, антисептики. Всем голосующим на участках будут выданы одноразовые ручки, организуют измерение температуры. Также сейчас обсуждается вопрос об обязательном тестировании членов избирательных комиссий и наблюдателей на наличие коронавирусной инфекции перед началом голосования.

Напомним, первоначально голосование должно было пройти 22 апреля. Но из-за эпидемии COVID-19 дату пришлось перенести.