В английском футболе обсуждают квоты для этнических меньшинств

После волны расовых протестов, которые сотрясают ряд стран Европы, спортивное движение также уже никогда не будет другим. На родине футбола всерьез обсуждают необходимость введения квот в клубах местных лиг для представителей BAME – чернокожих, азиатов и других этнических меньшинств.

То есть, появились предложения, согласно которым не спортивный талант и не честная конкуренция могут помочь продвинуться тому или иному футболисту в том или ином клубе. В частности, многие критики нынешней системы подписания контрактов с игроками и тренерами поддерживают так называемое правило Руни, когда клубы низших дивизионов обязаны интервьюировать как минимум одного чернокожего при выборе главного тренера.

Глава совета директоров высшего английского дивизиона Ричард Мастерс высказался о возможном введении в лиге квот на представителей меньшинств: "У многих организаций есть критерии в области разнообразия. Мы все изучим. Будет продолжен диалог с клубами по поводу дискриминации в целом. Полагаю, это важная тема".

При этом один из руководителей премьер-лиги отказался от каких бы то ни было прогнозов на этот счет: "Важнее всего, чтобы не было никаких ограничений для входа, — цитирует функционера Daily Mail. – Правило Руни? Мы пока его не обсуждали. Думаю, обсуждение будет, но пока у нас нет мыслей о возвращении к этой теме".