Слоны сдают тесты на коронавирус и скучают без работы

Слона-то и не заметили. Без работы остались и животные, и тысячи погонщиков. Туристический сезон в Индии откладывается из-за эпидемиологических ограничений. И когда начнется — до сих пор неизвестно.

Они называют себя махаутами — хранителями или погонщиками слонов. Кастовая профессия передается из поколения в поколение на протяжение веков. Вся жизнь с самого рождения — рядом со слонами. Кажется, что животные и люди понимают друг друга без слов, хотя у них есть свой понятный только им язык общения.

8 тысяч семей в этой крупнейшей в Индии махутской общине столетиями живут в симбиозе с гигантскими животными. Человек ухаживает за слоном, слон кормит человека, помогая зарабатывать на хлеб. Эпидемия коронавируса одинаково сильно ударила по обоим.

Когда-то слоны были частью войска местного махараджи. На слонах сражались с соседними королевствами, а в перерывах даже играли в поло. Сейчас единственная разрешенная в Индии деятельность для слонов — катать туристов. Только вот туристов с введением карантина нет. И восемь десятков животных уже третий месяц сидят на вынужденной диете.

В прошлом постройка этого замка махараджи была не возможна без участия слонов, под давлением зоозащитников, индийские слоны сегодня — особо охраняемый вид. За одну поездку с туристами на спине эта 40-летняя самка Ченчил до карантина зарабатывала до двух тысяч рупий. На пропитание ее самой в день уходит до три с половиной тысяч.

"Слонов необходимо кормить 3-4 раза в день и только сахарным тростником, им так же нужны специальные витамины. Сейчас мы в отчаянии, готовы голодать сами, но мы не можем держать впроголодь животных. Они — члены нашей семьи и если не будет помощи от правительства, мы не представляем как будем жить", — говорит председатель общества махаутов Баллу Хан.

Когда возродится, замершая три месяца назад туристическая отрасль, в Индии пока не представляют. После того, как COVID-19 закрыл границы, всех слонов здесь протестировали на наличие вируса. Контактировавшие с туристами со своего мира животные оказались в группе риска. У всех 80 особей первые результаты — отрицательные. Местный ветеринар рассказывает, что здесь так же были готовы ввести карантин. Правда, чем лечить слоновью эпидемию, если б она случилась — все равно неизвестно.

"Мы внимательно следим за их состоянием, и готовимся провести дополнительные тесты на коронавирус. К сожалению, сейчас даже простые лекарства для слонов нам недоступны, в первую очередь потому, что дозы нужны огромные, а денег на содержание почти не осталось", — отметил ветеринар Нирадж Шулка.

Несмотря на открытие властями штата Раджастан для посещения исторических памятников, индийцы к достопримечательностям не спешат. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Индии растет с пугающей быстротой. О том, что в обозримом будущем здесь могут появиться иностранные туристы — речи даже не идет.