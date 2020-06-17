В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предлагает ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, и для отцов, которые одни воспитывают детей. Это предложение направлено в Госдуму и в правительство, сообщила RT председатель НРК Ирина Волынец.

"Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи", — отмечается в обращении, направленном законодателям и в правительство.

При этом все действующие льготы и пособия для этой группы родителей должны сохраниться в полном объеме. Это поможет родителям-одиночкам в сложных условиях пандемии. Государство уже оказывают помощь семьям с детьми разных возрастов — предоставляются пособия, но родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой, отметила Волынец.

По данным Минтруда, единовременные выплаты в 10 тысяч руб. для детей от 3 до 16 лет уже перечислены для 19,8 миллиона детей. Увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет: ежемесячная выплата 540 тысячам семей будет составлять 6 752 руб.

Также для малообеспеченных семей с 1 июня начались ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. За пособием можно обращаться дистанционно, без сбора дополнительных справок. Выплаты по половине прожиточного минимума на ребенка уже сейчас получают родители свыше 688 тысяч детей, отметил Котяков.

Если оба родителя остались без работы, то таким семьям предоставляется дополнительная поддержка. Около 280 тысяч безработных граждан уже получают доплаты по 3 тысячи руб. на 450 тысяч несовершеннолетних детей.