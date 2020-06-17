Сезон в НБА будет возобновлен в шесть этапов

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации разработало план возобновления сезона. 7 июля баскетболисты приступят к индивидуальным тренировкам.

Как сообщает РИА Новости, существуют шесть этапов проведения сезона, прерванного пандемией коронавируса. Первый уже начался 12 июня. Баскетболисты приступили к индивидуальным тренировкам. Перед вторым этапом, который начнется 22 июня, все баскетболисты пройдут тестирование на коронавирус, после чего продолжат заниматься самостоятельно. На третьей стадии — с 1 по 7 июля тренировки продолжатся на клубных объектах с привлечением тренеров.

Три следующих этапа пройдут в Орландо, в спорткомплексе "Дисней". С 7 по 21 июля пройдут групповые тренировки. С 22 по 30 июля можно будет проводить спарринги. А 30 июля начнутся матчи НБА — сначала за посев, а потом игры плей-офф. Завершить сезон планируется 13 июля.