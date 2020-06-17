Кондратьев: 21 июня на Кубани ослабят контроль за туристами

С 21 июня в Краснодарском крае ослабят контроль для въезжающих туристов и разрешат свободное перемещение внутри региона. Но проверки температурного режима и сдача тестов на коронавирус сохранятся. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".

"Мы с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край, потому что подавляющее большинство предприятий не только санаторно-курортной отрасли, но и других отраслей экономики, они уже сегодня у нас работают. Единственное, что мы должны будем знать — в какое место непосредственно едет тот или иной гость края", — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что безопасность курортов Краснодарского края в первую очередь зависит от тех, кто сюда приезжает, и в том числе, от состояния их здоровья. Если у человека есть симптомы коронавируса, недомогание, то лучше остаться дома и поберечь и себя, и курорты Краснодарского края.

12 июня в регионе были открыты гостиницы до 50 мест. В ближайшее время будут открыты все гостиничные комплексы для отдыхающих со всей страны.

"Это необходимо сделать, потому что мы все равно должны принимать реалии жизни. Люди все равно поедут на любимое, родное Черноморское побережье, — уверен Кондратьев. — И мы должны управлять ситуацией, которую они создадут, приехав сюда. Запретами мы их приезд не купируем".

Кондратьев также отметил, что если у кого-то из туристов обнаружат коронавирусную инфекцию, то отель или санаторий, где он проживал, станет обсерватором.