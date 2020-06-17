В Приморье змея пыталась заползти в квартиру по стене дома. Видео непрошеной гости житель Дальнего Востока разместил в Сети, чем вызвал бурю обсуждений, передает "Вести: Приморье".

На видео змея с необыкновенной легкостью поднимается по отвесной стене кирпичного дома на второй этаж. Как предостерегает pogoda_25_region, подобный сюрприз может сваливаться вам прямо на голову либо ждать вас дома. Так что нужно быть внимательным и закрывать окна.

По мнению пользователей, это дальневосточный полоз. Рептилия часто встречается на территории Приморского края. Пресмыкающееся не относится к ядовитым, очень любопытно, может с интересом следить за действиями человека. Обычно змея не проявляет агрессии, но, по словам специалистов, укус ее очень болезненный. Так что лучше с ней не встречаться.

Кстати, похожая история произошла в поселке Угловом в Артеме. Змея с легкостью залезла в баню через окно.