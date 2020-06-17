Владимирские власти готовятся объявить о втором этапе снятия ограничений. Как сообщил в интервью ГТРК "Владимир" первый вице-губернатор Александр Ремига, возможно, уже со следующей недели в регионе откроются магазины площадью до 800 квадратных метров и некоторые образовательные учреждения.

Если сводки ближайших дней по распространению коронавируса позволят дать оптимистичный прогноз, в области вернутся к работе летние террасы ресторанов и кафе. Сейчас важно дождаться новых показателей по коэффициенту распространения COVID-19 в регионе, отметил чиновник. Цифры движутся в сторону уменьшения — от единицы к 0,8.

Как известно, ко второму этапу уже перешли в Москве, Карелии, Калмыкии, Краснодарском крае, Тюменской, Мурманской и Омской областях. Там в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора уже можно, например, посидеть в кафе на открытом воздухе.

Речь об открытии точек питания, спортивных залов, кинотеатров и торговых центров пока не идет. Это уже приметы третьего этапа снятия санитарных ограничений, отметил первый замгубернатора.