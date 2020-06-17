Крым и Кубань открывают сезон: главы регионов об особенностях отдыха этим летом

Черноморское побережье ждет гостей. В Крыму и на Кубани открылся курортный сезон. В регионах постепенно отменяют ограничения, введенные из-за пандемии, и уже сейчас десятки здравниц открылись для туристов. Какие меры безопасности останутся пока неизменными? И можно ли уже планировать отдых на море? Об этом главы регионов Сергей Аксенов и Вениамин Кондратьев лично рассказали корреспондентам телеканала "Россия 1" Яне Щербатой в Крыму и Анне Сорокиной в Краснодарском крае.

Автор: Яна Щербатая

— Сергей Валерьевич, добрый день! Как в этом году будет организован комфортный, с одной стороны, а другой стороны, безопасный отдых?

— У нас на сегодняшний день готовятся открыться 440 пляжей. Они с точки зрения безопасности протестированы. С 15 июня открыт внутренний туризм, снята обязательная обсервация для всех приезжих из других регионов РФ. Оставлена только обязательная обсервация для приезжающих из-за рубежа, в том числе с территории Украины.

— Контроль какой-то на въезде на полуостров сохранится?

— Только температурный режим. То есть если обнаружен человек с признаками ОРВИ, информация о заболевании передается медицинским работникам. Если тестирование показывает коронавирус, то следует госпитализация в инфекционное отделение. Контакты отрабатываются. Контактировавшие должны пройти самоизоляцию в течение двух недель. Это стандартная схема действий. Никаких других мер, например, заполнения анкет, ничего больше не требуется.

— В местах массового скопления людей сохраняется масочный режим?

— Массовое скопление людей — это, в основном, сейчас внутри в помещений. На улицах носить маску необязательно. Опять же рекомендация - общественный транспорт. Если находитесь внутри закрытых помещений, особенно там, где большая скученность, если эти помещения не оборудованы рециркуляторами и другими приборами очистки воздуха, то обязательно ношение маски.

Наша задача максимально проинформировать граждан о том, что ответственность и на их поле находится. Они должны помнить о том, что должны мыть руки, соблюдать меры и так далее. Если завтра кто-то к кому-то подошел обниматься-целоваться — это их право. Но каждый должен помнить о том, что может принести инфекцию в дом. Органами власти будут приниматься все меры, связанные с обработкой поверхностей для уменьшения возможностей заражения.

— А штрафы?

— Штрафов нет. Я считаю, что принудительными мерами добиться невозможно. Только убеждением, чтобы человек сам понял, что эта мера безопасности нужна лично ему и его семье. Убедил? Значит, он будет выполнять. А никакими мерами принуждения, на мой взгляд, ситуацию не исправить.

— Все ли гостиницы, отели, санатории Крыма готовы соблюдать требования Роспотребнадзора и какое требование наиболее сложное в плане выполнения?

— На сегодняшний день заявили о готовности открыться около 130 объектов размещения. По поводу требований Роспротребнадзора я уже обращался в федеральный центр об их смягчении, часть требований были смягчены. Если раньше было обязательное тестирование персонала еженедельно, то сейчас это обязательное тестирование осталось только в санаториях. Гостиницы, отели тестируют только на момент выхода на работу.

Также приезжающий в санаторный комплекс должен привести с собой справку об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией. В гостинице такая справка не нужна. Но мы в любом случае упорядочим все эти требования в сторону смягчения и приведения их к единому стандарту до 1 июля. То есть для всех условия будут в этой части одинаковы.

— Есть виды отдыха, которые в этом году будут недоступны?

— Практически все, что на свежем воздухе, будет доступно. Только концертные залы и кинотеатры — это то, куда не смогут попасть наши отдыхающие. Музеи все работают. Понятно, что не будет там массовых экскурсий, но тем нее менее порядок работы музеев известен, сотрудники ознакомлены.

Думаю, что нам удастся все это сорганизовать так, чтобы минимальное получить количество зараженных на территории Республики Крым. Поэтому еще раз: все, что свежий воздух, — пожалуйста, все без всяких ограничений.

— Тот факт, что у нас пока внешние границы закрыты, повлияет на цены на внутренний туризм?

— Пока что мы не видим то есть глобального увеличения цен. Ситуацию мониторим. Я думаю, что и сами туроператоры на сегодняшний день не настроены на то, чтобы поднять ценовую планку. Сейчас все борются за постоянного туриста. Как раз есть возможность переориентировать туриста, который ездил в Турцию и Египет, на российские курорты. Понятно, при этом качество обслуживания надо поднимать. И это качество должно быть сопоставимо с тем, что предоставляют аналогичные средства размещения за границей. Люди едут туда, где лучше, где дешевле, где вкуснее. Бороться надо за каждого туриста. Я уверен, что у нас все шансы есть.

Автор: Анна Сорокина

— Вениамин Иванович, курортный сезон в этом году в Краснодарском крае необычный. Как сделать так, чтобы отдых у туристов был и приятный, и безопасный?

— Насколько отдых будет комфортным и безопасным, все-таки напрямую зависит и от туристов. Потому что как бы мы ни говорили, но безопасность курортов Краснодарского края в первую очередь зависит от тех, кто сюда приезжает, от их здоровья. Здоровья в условиях непростой ситуации борьбы с пандемией. Конечно, если относиться наплевательски, в том числе и к сохранению своего здоровья, и поехать на побережье, испытывая недомогание, а, естественно, сегодня каждый человек смотрит, совпадают ли его симптомы с симптомами коронавируса. Если симптомы совпадают, нужно, конечно, остаться дома и поберечь и себя, и курорты Краснодарского края.

Курорты Краснодарского края — это еще и курорты всей страны. Поэтому мы внимательно смотрим на ситуацию в стране с точки зрения эпидемиологической обстановки. Я считаю, что сегодняшняя ситуация в целом в стране и, конечно, у нас в крае, говорит о том, что мы все-таки можем не только, как мы уже сделали, открыть санатории с медицинскими лицензиями. С 12 июня мы открыли гостиницы до 50 мест. Но я думаю, что в ближайшее время и в целом отрыть гостиничный комплекс Краснодарского края для отдыхающих со всей страны, в том числе с нашего края. Это необходимо сделать, потому что мы все равно должны принимать реалии жизни. Люди все равно поедут на любимое, родное Черноморское побережье. И мы должны управлять ситуацией, которую они создадут, приехав сюда. Запретами мы их приезд не купируем. Это ничего не даст.

Мы должны исходить из того, что они приедут, а значит, мы уже должны сделать все, спрогнозировать, чтобы предупредить ситуацию и управлять ситуацией. Но чтобы не ситуация потом управляла нами, когда мы ее не сможем спрогнозировать, не сможем профилактировать, не сможем создать условия для того, чтобы приехав к нам на Черноморское побережье они по-настоящему оздоровились. И вот это для меня в приоритете: понимать, где-то вот, может быть, моделировать ситуацию, когда, я уверен, огромное количество отдыхающих со всей страны приедут отдыхать к нам, в Краснодарский край. И эту ситуацию сегодня мы моделируем, мы пытаемся сделать все, чтобы справиться в рамках борьбы с пандемией с этим большим потоком отдыхающих. Чтобы они комфортно отдохнули, чтобы они безопасно отдохнули, чтобы они по-настоящему оздоровились на самом деле и уехали радостными с Черноморского побережья. Это сегодня стратегическая для меня задача.

Относительно требований Роспотребнадзора. Я буду, наверно, нечестным, если скажу, что они простые или что с этими требованиями легко справляются. И те гостиницы до 50 мест, которые могут работать с 12 июня, до сих пор не могут получить согласия Роспотребнадзора на работу. Я считаю, это необходимое требование, это мое глубокое убеждение. Если мы хотим все вместе, чтобы курортный сезон не просто открылся, а продолжился как минимум до октября, требования Роспотребнадзора обязаны выполнять все предприятия и гостиничного комплекса, и санаторно-курортного. Только при этих условиях мы можем гарантировать безопасный с точки зрения эпидобстановки курортный сезон.

Я не хочу сказать, что эти требования невыполнимые. Да, они серьезные, очень серьезные. Но еще раз подчеркиваю, в этих условиях борьбы с пандемией необходимы. Чтобы мы были уверены не только в начале, продолжении, но и в благополучном окончании курортного сезона 2020 года.

С 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край. Потому что подавляющее большинство предприятий не только санаторно-курортной отрасли, но и других отраслей экономики, они уже сегодня у нас работают. Проконтролировать, особенно в рамках курортного сезона всех, кто приехал, — ну, давайте будем честными, это невозможно. Мы должны создать условия, чтобы все, кто может приехать и отдыхать, не представляли угрозу для окружающих его людей, в том числе жителей края.

Количество обсерваторов сократится. Но они продолжат работу для тех, кто приезжает к нам из-за рубежа. А все остальные, кто после 21 июня захотят приехать в наш край в качестве отдыхающих, смогут беспрепятственно передвигаться по краю.

Требование измерить температуру будет обязательным. Ношение масок на воздухе у нас уже отменено, но в помещениях маски необходимы. Еще раз подчеркиваю - температура при въезде в край будет обязательно измеряться, тест на коронавирус будет браться. Ну а дальше уже никаких препятствий для передвижения по краю не будет.

Единственное, что мы должны будем точно знать, в какое место непосредственно едет тот или иной гость края. Это тоже обязательное условие. Приезжающий гость письменно укажет конкретное место своего временного пребывания в нашем крае. Этого будет достаточно. Потому что мы надеемся, что все-таки подавляющее большинство жителей нашей страны - это ответственные люди, которые не будут скрывать место, где они будут отдыхать. Я в этом уверен.

Безопасность на курорте будет зависеть от самих отдыхающих. Невозможно поставить через каждые три метра сотрудника полиции, Роспотребнадзора или представителя мэрии. Социальную дистанцию в первую очередь должны контролировать сами отдыхающие. Я думаю, что за эти три месяца мы уже научились соблюдать социальную дистанцию. Здесь она сыграет добрую службу, в том числе и на наших пляжах.

— У Краснодарского края очень много видов отдыха, будут ли какие виды запрещены?

— Пока сложно сказать, какие виды отдыха мы не откроем. Пока таких решений не планируется, и я думаю, что все-таки их не будет. Может быть, за исключением каких-то видов отдыха на воде, в том числе наших любимых "бананов", "таблеток". Там, где социальную дистанцию нельзя соблюсти. Если какие-то аттракционы не будут соответствовать требованиям Роспотребнадзора, то они, конечно, работать не смогут.

— Существует ли алгоритм действий если обнаружится вспышка коронавируса?

— Исходя из регламента, который сегодня существует, если обнаружат человека, который заражен коронавирусом, гостиница или санаторий тут же превращается в обсерватор. И вот здесь очень серьезная ответственность лежит на администрации санаториев, гостиниц и отелей, чтобы такой случай не произошел. Очень важно вовремя тестировать всех гостей. Нужно изначально не допустить гостя, который инфицирован. Я думаю, что администрации и гостиничных комплексов, и санаторных комплексов очень серьезно отнесутся к этому требованию Роспотребнадзора.

Вовремя выявленный инфицированный гость будет тут же помещен в лечебное учреждение, и тем самым не сможет уже представлять угрозы и для других отдыхающих, и для самого отеля. Угроза будет купирована. Поэтому важно, чтобы администраторы, руководство отелей, гостиниц, санаториев, пансионатов это понимали и чувствовали эту ответственность на себе.

— Как можно контролировать соблюдение требований в частном секторе?

— Это вопрос очень непростой. Сочи — это примерно уже около 26 рейсов в сутки. Анапа — около 20 рейсов в сутки. Геленджик — 6 рейсов в сутки. Приезжающие же должны где-то селиться. По-честному, в частном сектор очень сложно проконтролировать выполнение требований. Поэтому здесь мы максимально уделим внимание всем въезжающим в Краснодарский край. Мы под особый контроль берем аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, а также границы края для того, чтобы тестировать и максимально измерять температуру у всех, кто прибывает в наш край для отдыха.

— Можно ли понять, сколько туристов посетят Краснодарский край?

— Я думаю, что сегодня сложно прогнозировать, сколько приедет гостей. Потому что люди стали осторожны. Они тоже смотрят поток в сторону Черноморского побережья. Многие анализируют ситуацию и не хотят подвергать себя и свое здоровье риску. Мы это тоже учитываем, понимаем, что скорее всего повторить рекорд прошлого года по количеству отдыхающих нам не удастся. Но важно создать условия для курортного сезона. Это стратегическая задача сегодня и наших курортных муниципальных городов, и краевой власти. А дальше уже право выбора за жителями страны.

Я думаю, что мы должны создать условия комфортными, безопасными, радушными. Я все-таки верю в то, что курортный сезон 2020 года будет. И будет успешным.