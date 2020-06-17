Киев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лиге

Игрок оборонительной линии футбольной сборной Хорватии и турецкого "Бешикташа" Домагой Вида готовится сменить клуб. При этом источники сообщают, что игрок может оказаться в российской команде. На чемпионате мира 2018 года в нашей стране Вида спровоцировал небольшой скандал.

В свое время хорват играл за киевское "Динамо" и после матча против сборной России на домашнем для нее первенстве мира в интернете появилось видео, где Вида говорит "Слава Украине!" Это вызвало негативную реакцию наших футболистов и фанатов, а хорвату пришлось оправдываться.

И вот теперь инсайдеры и, в частности, журналист Sporun Dibi Левент Умит Эрол, сообщают, что с Видов ведет переговоры некий клуб российской премьер-лиги. Накануне стало известно, что хорватский оборонеец покинет стамбульский клуб по окончании нынешнего сезона.