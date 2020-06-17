Вести.net: Германия запускает приложение для коронавирусного мониторинга

Германия до конца недели обещает запустить приложение для отслеживания контактов с заболевшим коронавирусом на основе решения от Apple и Google. Оно с помощью Bluetooth будет мониторить все устройства, рядом с которыми находился человек и если у него обнаружат коронавирус, то всем, кто с ним контактировал придет уведомление, и им придется либо делать анализы, либо самоизолироваться.

Подобные программы уже представили несколько стран Европы, но пока ни одна из них так и не стала по-настоящему массовой. Для корректной работы необходимо, чтобы программу установили 60%, а то и 80% населения. Так в Италии уже действует приложение Immuni. Его тоже создали на базе решения от Google и Apple и скачали более 1 млн человек, это полтора процента населения. О похожих цифрах отчиталась и Франция, правда там приложение "Стоп COVID-19" использует не решение от Google и Apple, а собственное французское. Как пишет Financial Times, Европа разошлась во мнении относительно того, использовать ли решение от Apple и Google, которое делает упор на приватности пользователей, или разрабатывать собственную технологию с возможностью хранить данные пользователей централизованно и у себя.

Пока что Германия, Италия, Ирландия, Австрия используют решения от Apple и Google. Великобритания, Франция и Норвегия создают собственные решения. Из них только Франция хоть как-то запустила программу. Великобритания провела лишь пилотный запуск и обещает внедрить систему, а когда неизвестно. А Норвегии вообще пришлось остановить проект и удалить все, поскольку Управление по защите данных решило, что государственные ведомства собрали слишком много персональной информации граждан. Практически об этом же сегодня говорила генпрокурор штата Нью-Йорк, Летиция Джеймс. Она потребовала от Apple и Google тщательно проверять все сторонние приложения для отслеживания контактов, ведь, по сути, сегодня любой разработчик может сделать собственное решение и вопрос в том, как он будет использовать данные пользователей.

Ситуация осложняется и тем, что таким медицинским приложениям люди часто доверяют достаточно чувствительные данные. Прокуратура считает, что Apple и Google должны быть уверены, что сторонние программы не используют данные для заработка, для рекламы и маркетинга, а также удаляют всю информацию через 14 дней после того, как человек, который был заражен перестает представлять опасность для других. На решение этой проблемы и ответ прокурору и Google, и Apple есть время до пятницы.

Между тем компания Ericsson, один из крупнейших производителей оборудования для сотовых сетей, представила сегодня свой традиционный отчет с анализом того, что происходит в мире. Главные вывод - даже ситуация с пандемией и глобальными карантинами на развитие сетей пятого поколения практически не повлияла. Более того, прогноз по количеству подключений к новому стандарту связи пересмотрен в большую сторону. В Ericsson уверены, что уже к концу этого года 5G смогут пользоваться 190 млн человек по всему миру, в большей степени за счет Китая, где внедрение этого стандарта возведено в ранг государственного приоритета. Масштабные программы стимулирования перехода на связь пятого поколения приняты и в Южной Корее, и в США. В итоге, по прогнозам Ericsson уже к 2025 году сотовые сети 5G охватят 2 млрд 800 млн абонентов. А объем трафика в сотовых сетях вырастет в пять раз, за месяц будет передаваться 164 ЭБ, то есть миллиарды ГБ. Для сравнения в 2006 году именно такой объем занимала вообще вся имевшаяся тогда цифровая информация.