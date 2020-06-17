17 июня 202009:07

Вести.net: Германия запускает приложение для коронавирусного мониторинга

Германия до конца недели обещает запустить приложение для отслеживания контактов с заболевшим коронавирусом на основе решения от Apple и Google. Оно с помощью Bluetooth будет мониторить все устройства, рядом с которыми находился человек и если у него обнаружат коронавирус, то всем, кто с ним контактировал придет уведомление, и им придется либо делать анализы, либо самоизолироваться.

Подобные программы уже представили несколько стран Европы, но пока ни одна из них так и не стала по-настоящему массовой. Для корректной работы необходимо, чтобы программу установили 60%, а то и 80% населения. Так в Италии уже действует приложение Immuni. Его тоже создали на базе решения от Google и Apple и скачали более 1 млн человек, это полтора процента населения. О похожих цифрах отчиталась и Франция, правда там приложение "Стоп COVID-19" использует не решение от Google и Apple, а собственное французское. Как пишет Financial Times, Европа разошлась во мнении относительно того, использовать ли решение от Apple и Google, которое делает упор на приватности пользователей, или разрабатывать собственную технологию с возможностью хранить данные пользователей централизованно и у себя.

Пока что Германия, Италия, Ирландия, Австрия используют решения от Apple и Google. Великобритания, Франция и Норвегия создают собственные решения. Из них только Франция хоть как-то запустила программу. Великобритания провела лишь пилотный запуск и обещает внедрить систему, а когда неизвестно. А Норвегии вообще пришлось остановить проект и удалить все, поскольку Управление по защите данных решило, что государственные ведомства собрали слишком много персональной информации граждан. Практически об этом же сегодня говорила генпрокурор штата Нью-Йорк, Летиция Джеймс. Она потребовала от Apple и Google тщательно проверять все сторонние приложения для отслеживания контактов, ведь, по сути, сегодня любой разработчик может сделать собственное решение и вопрос в том, как он будет использовать данные пользователей.

Ситуация осложняется и тем, что таким медицинским приложениям люди часто доверяют достаточно чувствительные данные. Прокуратура считает, что Apple и Google должны быть уверены, что сторонние программы не используют данные для заработка, для рекламы и маркетинга, а также удаляют всю информацию через 14 дней после того, как человек, который был заражен перестает представлять опасность для других. На решение этой проблемы и ответ прокурору и Google, и Apple есть время до пятницы.

Между тем компания Ericsson, один из крупнейших производителей оборудования для сотовых сетей, представила сегодня свой традиционный отчет с анализом того, что происходит в мире. Главные вывод - даже ситуация с пандемией и глобальными карантинами на развитие сетей пятого поколения практически не повлияла. Более того, прогноз по количеству подключений к новому стандарту связи пересмотрен в большую сторону. В Ericsson уверены, что уже к концу этого года 5G смогут пользоваться 190 млн человек по всему миру, в большей степени за счет Китая, где внедрение этого стандарта возведено в ранг государственного приоритета. Масштабные программы стимулирования перехода на связь пятого поколения приняты и в Южной Корее, и в США. В итоге, по прогнозам Ericsson уже к 2025 году сотовые сети 5G охватят 2 млрд 800 млн абонентов. А объем трафика в сотовых сетях вырастет в пять раз, за месяц будет передаваться 164 ЭБ, то есть миллиарды ГБ. Для сравнения в 2006 году именно такой объем занимала вообще вся имевшаяся тогда цифровая информация.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

06:23

В Техасе полиция ищет человека, открывшего стрельбу в ТЦ

03:51

В ВОЗ поздравили Великобританию с "научным прорывом" в борьбе с COVID-19

00:41

Отбывший срок в США российский программист Лисов возвращается в Россию

21:05

Трамп подписал указ о реформе полиции

18:49

Мэр Москвы: оставшиеся ограничения снимут не раньше середины июля

16:50

В Росгвардии подтвердили гибель еще одного силовика во время стрельбы в Назрани

16:49

Азербайджанцы, застрявшие из-за коронавируса в Дагестане, начали пересекать границу

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Кондратьев: 21 июня на Кубани ослабят контроль за туристами

Кондратьев: 21 июня на Кубани ослабят контроль за туристами

8 минут назад
КНДР намерена возобновить военные учения у границы с Южной Кореей

КНДР намерена возобновить военные учения у границы с Южной Кореей

3 часа назад
Поправки в Конституцию: в отдаленных районах России начали досрочное голосование

Поправки в Конституцию: в отдаленных районах России начали досрочное голосование

3 часа назад
Магнитогорск: небольшой уральский город против целой Европы

Магнитогорск: небольшой уральский город против целой Европы

1 час назад

Трансляции

12:00

Пресс-конференция Сергея Лаврова
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
В ВОЗ поздравили Великобританию с "научным прорывом" в борьбе с COVID-19

В ВОЗ поздравили Великобританию с "научным прорывом" в борьбе с COVID-19

5 часов назад
Франция и Греция узнали о реальных проблемах здравоохранения

Франция и Греция узнали о реальных проблемах здравоохранения

3 часа назад
Речной флот завозит продукты и топливо в поселки на реке Лене

Речной флот завозит продукты и топливо в поселки на реке Лене

2 часа назад
Мюнхенская "Бавария" в 30-й раз в истории стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" в 30-й раз в истории стала чемпионом Германии по футболу

9 часов назад
Слоны сдают тесты на коронавирус и скучают без работы

Слоны сдают тесты на коронавирус и скучают без работы

18 минут назад
Россиян, планирующих голосовать онлайн, поджидают хакеры

Россиян, планирующих голосовать онлайн, поджидают хакеры

34 минуты назад
В Грузии хотят раскрутить антироссийскую провокацию наподобие чешской

В Грузии хотят раскрутить антироссийскую провокацию наподобие чешской

9 часов назад
Полицейский - в коме, стрелявший - в реанимации: зачем Галаев напал на сотрудников ДПС

Полицейский - в коме, стрелявший - в реанимации: зачем Галаев напал на сотрудников ДПС

12 часов назад
На Украине националист порвал в суде постановление об аресте

На Украине националист порвал в суде постановление об аресте

7 часов назад
"Россия 24" стала самым цитируемым телеканалом в мае

"Россия 24" стала самым цитируемым телеканалом в мае

13 часов назад
Анна Чиповская: и вычислитель, и шпион

Анна Чиповская: и вычислитель, и шпион

21 час назад
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

15.06.2020 14:57
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Программист Лисов, отсидевший в американской тюрьме, вылетел в Москву

Программист Лисов, отсидевший в американской тюрьме, вылетел в Москву

2 часа назад
На сайте Минобороны появился раздел о юбилейных парадах Победы

На сайте Минобороны появился раздел о юбилейных парадах Победы

8 часов назад
"Я убью ее". Дэйна Уайт пригрозил чемпионке UFC, намекнувшей на конец карьеры

"Я убью ее". Дэйна Уайт пригрозил чемпионке UFC, намекнувшей на конец карьеры

10 часов назад
Нилов: если 31 декабря сделать выходным, это будет реальная помощь экономике

Нилов: если 31 декабря сделать выходным, это будет реальная помощь экономике

10 часов назад
Футболист "МЮ" переубедил правительство Великобритании отменять бесплатное питание детям

Футболист "МЮ" переубедил правительство Великобритании отменять бесплатное питание детям

10 часов назад
Почти не ест и похудел: адвокат Ефремова рассказал о его состоянии

Почти не ест и похудел: адвокат Ефремова рассказал о его состоянии

10 часов назад
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

10 часов назад
Умер уличный кот по имени Боб, подаривший наркоману смысл жизни

Умер уличный кот по имени Боб, подаривший наркоману смысл жизни

11 часов назад
За несколько часов до убийства: для чего Соколов снимал ссору с Ещенко

За несколько часов до убийства: для чего Соколов снимал ссору с Ещенко

11 часов назад
США и ФРГ пробили дно: с Трампом Берлину и врагов не надо

США и ФРГ пробили дно: с Трампом Берлину и врагов не надо

11 часов назад
Главный онколог Москвы Игорь Хатьков избран почетным членом Американской ассоциации хирургов

Главный онколог Москвы Игорь Хатьков избран почетным членом Американской ассоциации хирургов

12 часов назад
Робопса Spot теперь может купить каждый - по цене электромобиля Tesla

Робопса Spot теперь может купить каждый - по цене электромобиля Tesla

12 часов назад
Все новшества ЕГЭ: коронавирус снизил спрос на высшее образование

Все новшества ЕГЭ: коронавирус снизил спрос на высшее образование

12 часов назад
Возврат к прежним позициям: межкорейское перемирие закончилось

Возврат к прежним позициям: межкорейское перемирие закончилось

12 часов назад
Три легионера "Спартака" вернулись в Россию, преодолев границу на велосипедах

Три легионера "Спартака" вернулись в Россию, преодолев границу на велосипедах

12 часов назад
Первые пошли: начаты испытания российской вакцины от COVID-19 на добровольцах

Первые пошли: начаты испытания российской вакцины от COVID-19 на добровольцах

12 часов назад
Снятие ограничений в Москве: работники возвращаются в офисы, читатели - в библиотеки

Снятие ограничений в Москве: работники возвращаются в офисы, читатели - в библиотеки

12 часов назад
Директор ФСБ доложил президенту, как в России удалось снизить террористическую активность

Директор ФСБ доложил президенту, как в России удалось снизить террористическую активность

12 часов назад
Россияне скупили мышки и клавиатуры во время пандемии

Россияне скупили мышки и клавиатуры во время пандемии

13 часов назад
После смерти лжехирурга Верди ее жертва может судиться с руководством клиники

После смерти лжехирурга Верди ее жертва может судиться с руководством клиники

13 часов назад
Биологи: для омоложения достаточно разбавить кровь

Биологи: для омоложения достаточно разбавить кровь

15 часов назад
Совет Федерации предложил сократить Новый год

Совет Федерации предложил сократить Новый год

17 часов назад
В России успешно опробовали новый метод диагностики рака

В России успешно опробовали новый метод диагностики рака

18 часов назад
Вернуть лицо в норму: правильный крем и волшебный массаж

Вернуть лицо в норму: правильный крем и волшебный массаж

19 часов назад
Эксперты подсчитали вероятное число цивилизаций в Галактике

Эксперты подсчитали вероятное число цивилизаций в Галактике

20 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку