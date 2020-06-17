Чемпиону мира в беге на 100 метров грозит наказание за нарушение антидопинговых правил

Американский легкоатлет Кристиан Коулмэн может быть дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Чемпион мира в беге на сто метров пропустил три тестирования.

24-летний Коулмэн не в первый раз сталкивается с подобными проблемами. Он уже пропускал три теста во внесоревновательный период. Но тогда спринтеру удалось избежать наказания. Однако 9 декабря 2019 года он снова не открыл дверь допинг-офицеру. Теперь Коулмэну грозит двухлетняя дисквалификация, сообщает ТАСС.

Кристиан отрицает, что использовал запрещенные препараты. Он объясняет пропуск тестов тем, что антидопиновые службы неправильно записали адрес спортсмена. Бегун выразил желание пройти необходимое тестирование.

Кристиан Коулмэн на последнем чемпионате мира выиграл две золотые медали — в беге на 100 метров и в эстафете 4х100. Также на счету американца две серебряные медали, завоеванные на первенстве мира 2017.