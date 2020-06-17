Медведев назвал три экономических шока для России

Снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения из-за коронавируса стали главными шоками для экономики РФ в 2020 году, отметил зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала "Россия в глобальной политике". Возможен и новый кризис.

Но у страны есть опыт работы в сложных условиях, и Россия сможет справиться с другими мировыми потрясениями, считает Медведев.

"Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах, — отметил Медведев. — Это, в свою очередь, окажет давление на финансовый и валютный рынки России, а также вызовет дополнительное снижение спроса на российский экспорт. Вероятность такого шока повышается со временем, и в 2021 году риск будет выше, чем в 2020-м. К этому мы также должны быть готовы".

Снижение мировых цен на нефть

"Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трех экономических шоков, — подчеркнул Медведев. — Во-первых, падение нефтяных цен на мировом рынке. Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов".

За последние 20 лет Россия три раза выдерживала такие удары и за это время подготовилась к новым вызовам. Так, был создан Фонд национального благосостояния (ФНБ), который пополняется в период высоких цен на сырье, и тратится в кризисных ситуациях для поддержки граждан и экономики страны.

По мнению, Медведева, "основной отрицательный эффект следует ожидать в 2020 году", а в следующем году "экономика сможет в целом адаптироваться к новым условиям, независимо от динамики цен на нефть".

Последствия карантинных ограничений

Ограничения из-за пандемии и последовавший шок в экономики не имеют аналогов. Восстановление экономики начнется достаточно быстро, при условии, что новые волны пандемии не приведут к очередным ограничениям, считает зампредседателя Совбеза. Пока всё хорошо. Индекс открытости экономики в регионах России – снятия ограничений — вырос до 89,6% от докарантинного уровня, подсчитало ранее Минэкономразвития России.

Снижение экспорта

Сокращение торговли между странами и замедление мировой экономики привели и к снижению спроса на российские товары. Основная причина одна – это следствие ограничительных мер и временного разрыва хозяйственных и логистических связей.

По оценке Медведев, продолжительность такого падения, возможно, будет ограничена сроком действия строгих карантинных мер, после чего спрос восстановится. Остается и угроза новой вспышки пандемии, которая может нанести "по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами", — считает Медведев.

Программу восстановления экономики России расширят

Программу восстановления экономики России значительно расширят, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков по итогам совещания, проведенного с участием представителей правительства РФ.

Обсуждается новая поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ), транспорта, сельского хозяйства и не только по системе ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Есть пострадавшие предприятия, но не все они подходят под критерии поддержки из-за того, что в системе ОКВЭД у них указано одно направление их работы, но "в реальной жизни не является основным, а большая часть реализации их продукции идет по другим категориям".

По словам Жукова правительство решает эту проблему. Рассматривается поддержка различных видов транспорта – "воздушного, морского транспорта, особенное внимание поддержке транспорта на селе, то, что не нашло отражение в программе". Готовится и дополнительная поддержка аграриев и сел, включая снижение энерготарифов для АПК.

Общенациональный план восстановления экономики России нацелен на рост ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, снижение безработицы до 5% и увеличение реальных доходов населения. План обсуждался 2 июня во время онлайн-встречи премьер-министра Михаила Мишустина с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил доработать документ.