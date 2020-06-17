В Татарстане самолет совершил аварийную посадку на трассу

ЧП в Татарстане. Как сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру, сегодня рано утром в районе Бугульмы совершил аварийную посадку самолет. Борт сел прямо на дорогу.

Выяснилось, что у легкомоторного самолета Cessna, принадлежащего Бугурусланскому летному училищу Оренбургской области, произошел отказ двигателя. Это был квалификационный полет. В кабине, по предварительной информации, находились два инструктора. Как уточнили в надзорном ведомстве, никто не пострадал.

На месте происшествия работает следственная группа. Камской транспортной прокуратурой начата проверка по исполнению законодательства о безопасности полетов. Будут установлены все детали произошедшего.