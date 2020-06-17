После жары в Москве резко похолодает

Резкое похолодание придет в Москву в ближайшие выходные. По прогнозам синоптиков, из-за перемещения холодного фронта температура воздуха опустится сразу на 10 градусов.

"Мы прогнозируем, что температура будет в диапазоне 18-23 градуса. После 27-31 градуса — это понижение ощутимое", — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пока же в столице жарко и без осадков. Сегодня в городе воздух прогреется до 29-31 градуса тепла, в Подмосковье ожидается от 27 до 32 градусов.

"Под угрозой оказывается рекорд 1892 года, тогда в нашем городе зафиксирована температура плюс 30,8 градуса", — пояснила РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

18 и 19 июня в Москве будет от 27 до 29 градусов, 20 июня — от 24 до 29 градусов, пройдут предфронтальные дожди. 21 июня температура воздуха будет уже не выше 18-23 градусов, а 22 июня — 17-22 градусов.