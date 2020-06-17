В Бурятии ликвидировали лесные пожары в пяти районах республики

За прошлые сутки в Бурятии тушили 8 лесных пожаров в пяти районах республики и Тункинском национальном парке. В общей сложности огонь охватил площадь в 27,6 гектара. В ликвидации приняли участие 147 пожарных-десантников и сотрудников лесной охраны. Кроме того, задействовали 30 единиц спецтехники. Причиной возгораний в основном стали сухие грозы, а также неосторожное обращение с огнём, передает ГТРК "Бурятия".



На сегодня удалось ликвидировать пять лесных пожаров в Кяхтинском, Хоринском, Кабанском, Северо-Байкальском районах и Тункинском национальном парке. Грозовые пожары в Хоринском районе локализованы, продолжаются работы по их дотушиванию. Также специалисты ликвидируют сложный лесной пожар в труднодоступной местности в Прибайкальском районе.



Напомним, в республике действует особый противопожарный режим. Жителей региона просят соблюдать пожарную безопасность. Обо всех возгораниях можно сообщить по телефону горячей линии 20-44-44.