Ким Чен Ын опять пропал

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появлялся на публике больше недели, передает "Интерфакс".

По информации агентства "Рёнхап", 7 июня он возглавил сессию Политбюро правящей в КНДР Трудовой партии Кореи. В своей речи он не коснулся темы отношений с Южной Кореей.

При этом его сестра Ким Е Чжон — заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи — за это время практически каждый день делала заявления с осуждениями в адрес Южной Кореи.

Как сообщалось, в северокорейском городе Кэсоне, находящемся на границе с Южной Кореей, КНДР взрывом снесло здание офиса по межкорейским связям.

Кроме того, КНДР угрожает направить войска Корейской народной армии в район Кэсона и в туристическую зону Кымгансан.

В минобороны Южной Кореи ответили, что Север заплатит за провокации.