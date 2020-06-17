Канада готова принять матчи Кубка Стэнли

Часть матчей Кубка Стэнли может пройти на территории Канады. Возможность проведения матчей в одном из трех канадских городов допустил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Канада может принять часть игр Кубка Стэнли у себя. Однако это решение может быть принято при поддержки местных медицинских специалистов", — приводит ТАСС слова премьер-министра Канады.

Из-за пандемии коронавируса НХЛ вынуждена отказаться от традиционного регламента Кубка Стэнли. Матчи пройдут в четырех городах — по два на Западную и Восточную конференции. Предстоит выбрать города из списка — Чикаго, Коламбус, Даллас, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург — все США, и три канадских города Эдмонтон, Торонто и Ванкувер.