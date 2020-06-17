Рубль и российские акции дорожают при открытии торгов

Рубль уверенно дорожает, как и российские акции на утренних торгах Московской биржи. Инвесторы сохраняют оптимизм в быстром восстановлении экономики и доходов населения, что и отразится на спросе и доходности компаний.

Доллар подешевел на 14 копеек до 69,5 руб., евро – на 10 копеек до 78,3 руб., по данным торгов на 10:30 мск.

Индекс МосБиржи, отражающий рублевую стоимость российских бумаг, вырос на 1%, как и индекс РТС, долларовой стоимости отечественных акций.

Цены на нефть остаются стабильными. Днём ранее европейский эталон Brent преодолел $40 и весь день торговался вблизи $40-41, а американский эталон WTI — по $37,6-38 за баррель. Сегодня, согласно данным торгов в Лондоне к 10:30 мск, бочка Brent стоит $40,72, а баррель WTI - $38.